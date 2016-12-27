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5 İnç Büyüklüğünde, Çift Kameralı Yeni Bir İphone

5 inç büyüklüğünde, çift kameralı yeni bir iphone

5 İNÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, ÇİFT KAMERALI YENİ BİR İPHONE

2017 yılında gelecek yeni iPhone modelleri arasında tıpkı iPhone 7 Plus'ta olduğu gibi çift kamera kurulumuna sahip, 5 inç büyüklüğünde bir modelin olacağı söyleniyor.

Tarih : 27 Aralık 2016, 10:59
Puan Ver : 5 İnç Büyüklüğünde, Çift Kameralı Yeni Bir İphone(7/10)7


2017 yılında gelecek yeni iPhone modelleri arasında tıpkı iPhone 7 Plus'ta olduğu gibi çift kamera kurulumuna sahip, 5 inç büyüklüğünde bir modelin olacağı söyleniyor.



Apple'a oldukça yakın bir blogger olan Mac Otakara'nın raporlarında, Apple'ın 2017 yılında 5 inçlik yeni bir model tanıtacağına yönelik söylemler yer alıyor. Tıpkı iPhone 7 Plus'taki gibi çift kamera kurulumunun olacağı belirtilen yeni modelde kameraların, diğer bileşenler için geniş iç alan yaratmak amacıyla yatay değil de dikey olarak konumlandırılacağı belirtiliyor.



Otakara'ya göre 5 inçlik iPhone'un özellikleri, iPhone 7s ve 7s Plus'la benzer olacak. Tasarımın nasıl olacağı henüz belli olmayan cihaz için Apple ve tedarikçileri, şirketin mali raporlarını açıklayacağı 2017 yılının Mart ayını bekliyor. Ayrıca Apple'ın önümüzdeki yıl duyuracağı büyük (Plus) modelindeki çift kamera kurulumu için dikey yapılandırmaya geçip geçmeyeceği de henüz belli değil.



Genel olarak 2017 model iPhone modelleri için söylentilere baktığımızda, Plus versiyonu dahil olmak üzere toplam 3 modelin olacağı ve hepsinin 10 nm üretim sürecinden geçen A11 yongasıyla güçlendirileceği belirtiliyor. Ayrıca Apple'ın OLED ekran konusunda ne kadar istekli olduğunu biliyoruz, fakat tedarik konusunda sıkıntı yaşanma ihtimaline karşılık olarak yalnızca Plus versiyonunda görebiliriz. Standart 4.7 ve 5.5 inç ekran boyutlarını koruması beklenen 2017 model iPhone'larda beklenen en önemli yeniliklerden bir tanesi ise kablosuz şarj özelliği.



 



kaynak:webtekno








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