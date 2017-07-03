5. KATTAN DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ!
Kayseri'de inşaat işçisi 56 yaşındaki Dursun Ercan, yalıtım yaptığı binanın 5'inci katından düşerek öldü.
Merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Gülkent Siteleri'nde yalıtım işinde çalışan Dursun Ercan, yalıtım yaptığı binanın 5'inci katından dengesini kaybederek düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri Ercan'ın öldüğünü belirledi.
kaynak:turkiyegazetesi
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