Kamuya 45 Bin Yeni Personel Alınacak
Amatör Ligde Saha Karıştı, Hakem Futbolcuya Saldırdı
Sağlık Ve Refah İçin Birbirlerine İnek Dışkısı Fırlatıyorlar
Sütbank'a Para Yatıranlar Da Parasını Alamamış
Cumhur İttifakı İçin Erdoğan'dan Önemli Mesaj: Sandıkları Patlatacağız
Çiftlik Bank'ta Yeni Gelişme! Durum Sanıldığından Daha Vahim
Türk Taraftarlar, Sanal Alemde Sadık, Harcamalarda Cimri
Olay Yaratan İddia! Pogba İspanyol Devine Transfer Oluyor
Dünyanın En Uzun İkinci Uçak Seferi Gerçekleşti! Tam 17 Saat Sürdü
Köpeğini Hırsızların Elinden Kurtarmak İsterken Canından Oldu
Milyonlarca Emeklinin Gözü Perşembe Gününde! Bayram İkramiyesi Geliyor
Ypg'den Sivil Dehşeti! Kadın Ve Çocukların Kaldığı Sığınağın Vurulduğu Anlar Kamerada
Psg'nin Arjantinli Yıldızı Pastore: Bir Döngünün Sonuna Geldim
Herkese Bedava Bira Vadeden Parti Sözcüsü Devlet Televizyonuna Tavuk Kostümüyle Çıktı
5 Kişi Arabada Boğularak Can Verdi! En Küçüğü 17, En Büyüğü 19 Yaşında
Tunca Nehri Taştı, Kırkpınar Er Meydanı Sular Altında Kaldı
İstanbul'da En Pahalı Mezar Yeri 25 Bin Lira
İkinci Kez Şehit Haberi Alan Baba, Yol Boyunca Gözyaşlarına Boğuldu
Hırvat Futbolcu Bruno Boban Sahada Hayatını Kaybetti
Yaz Saati Uygulaması Kafaları Karıştırdı

5 KİŞİ ARABADA BOĞULARAK CAN VERDİ! EN KÜÇÜĞÜ 17, EN BÜYÜĞÜ 19 YAŞINDA


5 kişi arabada boğularak can verdi! En küçüğü 17, en büyüğü 19 yaşında
Tarih : 25 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : 5 Kişi Arabada Boğularak Can Verdi! En Küçüğü 17, En Büyüğü 19 Yaşında(8/10)4

Denizli'nin Tavas ilçesinde 1 kişinin yaralandığı, 5 kişinin de hayatını kaybettiği kazada 6 kişinin kimlik bilgileri açıklandı. Kazada hayatını kaybedenlerin en küçüğü 17, en büyüğü ise 19 yaşında olduğu ortaya çıktı.

SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN ARAÇ GÖLETE DÜŞTÜ

Dün gece geç saatlerde yaşanan kazada, 18 yaşındaki Mehmet Anıl Bayraktar idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su birikintisine devrildi.

ARAÇTAN SAĞ ÇIKAN GENÇ POLİSİ ARADI

Araç içerisinde bulunan Muharrem Çineli (19), kendi imkanlarıyla çıktığı araçtan olayı jandarmaya bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ekipleri durumu hemen 112 Acil servis ve itfaiyeye bildirerek yardım istedi.

VİNÇ, YARIM SAAT SONRA ARACI SUDAN ÇIKARDI

Olay yerine giden ekipler yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından aracı vinç yardımıyla düştüğü su birikintisinden çıkardı.

BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ BELİRLENEN 5 ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI

Çıkarılan araçta sürücü Bayraktar ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocaosmanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalıo (18) cenazelerine ulaşıldı. Yapılan ilk belirlemelere göre, gençlerin su birikintisine düşen araçta boğularak hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kazanın ardından Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gençlerin cenazelerinin otopsi işlemleri devam ediyor.

Hastane önünde çocuklarının cenazelerini teslim almak için bekleyen ailelerin feryatları ise yürekleri dağladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 5  Kişi  Arabada  Boğularak  Can  Verdi  En  Küçüğü  17  En  Büyüğü  
19  Yaşında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER