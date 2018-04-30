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5 kişilik aile yok oldu! Cenazeleri yan yana toprağa verildi

5 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU! CENAZELERİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Dikili ilçesinde hafif ticari aracın tur otobüsüyle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne baba ve 3 çocuğu için cenaze törenlendi.

Tarih : 30 Nisan 2018, 17:50
Puan Ver : 5 Kişilik Aile Yok Oldu! Cenazeleri Yan Yana Toprağa Verildi(9/10)5

İzmir'in Dikili ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında, hafif ticari aracın tur otobüsüyle çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Bülent Karabulut, eşi Ebru Karabulut, kızı Cansın Karabulut ile oğulları Ege Karubulut ve Çınar Karabulut için cenaze töreni düzenlendi. Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilen cenazeler, Örnekköy Ali Gültekin Camii'ne götürüldü.

EN ÇOK ACIYI İKİZ KARDEŞ YAŞADI

Aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybetmesinin acısı, cami avlusunda yerini ağıtlara bıraktı. Ölenlerin yakınları, tabuta kapanıp gözyaşı döktü. Cami avlusunda en çok acıyı yaşayan ise Bülent Karabulut'un ikiz kardeşi Emin Karabulut oldu.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Hem kardeşini hem de yeğenlerini kaybeden Emin Karabulut kazadan tek sağ kurtulan kendi kızı Yağmur'u hastanede bırakıp cenaze törenine katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra cenazeler, Doğançay Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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