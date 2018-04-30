5 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU! CENAZELERİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Dikili ilçesinde hafif ticari aracın tur otobüsüyle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne baba ve 3 çocuğu için cenaze törenlendi.
İzmir'in Dikili ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında, hafif ticari aracın tur otobüsüyle çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Bülent Karabulut, eşi Ebru Karabulut, kızı Cansın Karabulut ile oğulları Ege Karubulut ve Çınar Karabulut için cenaze töreni düzenlendi. Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilen cenazeler, Örnekköy Ali Gültekin Camii'ne götürüldü.
EN ÇOK ACIYI İKİZ KARDEŞ YAŞADI
Aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybetmesinin acısı, cami avlusunda yerini ağıtlara bıraktı. Ölenlerin yakınları, tabuta kapanıp gözyaşı döktü. Cami avlusunda en çok acıyı yaşayan ise Bülent Karabulut'un ikiz kardeşi Emin Karabulut oldu.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Hem kardeşini hem de yeğenlerini kaybeden Emin Karabulut kazadan tek sağ kurtulan kendi kızı Yağmur'u hastanede bırakıp cenaze törenine katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra cenazeler, Doğançay Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Resimlerinde Ölümünden Sonra İnşa Edilen Binalar Olduğu Fark Edildi!
- İngiltere'nin Yeni İçişleri Bakanı, Pakistan Asıllı Politikacı Sacid Cavid Oldu
- Yunan Savunma Bakanı, Osmanlı'ya İsyan Eden Kadını Amiral Yaptı, Muhalefet Çıldırdı
- Güney Kore Sınırdaki Propaganda Hoparlörlerini Kaldıracak
- Esad Pyd'yi Vurdu, Abd Savaş Uçaklarıyla Yardıma Koştu!
Bu Haberle İlgili Yorumlar