5 KIZ ÖĞRENCİYİ TACİZ EDEN KURAN KURSU HOCASI TUTUKLANDI
Samsun'da 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen Kuran Kursu hocası H.A. tutuklandı. Skandal, küçük kızların ailelerine her şeyi anlatmasıyla ortaya çıktı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde bu yıl Kuran Kursuna gitmek istemeyen 5 kız öğrencinin aileleri durumdan şüphelendi.
HER ŞEYİ ANLATTILAR
Ailelerin sıkıştırdığı 5 kız öğrenci, Kuran Kursunda hoca H.A.'nın kendilerini elle taciz ettiğini iddia etti. Aileler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip durumu anlatarak şikayetçi oldu.
MAHKEMECE TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Kuran Kursu hovası H.A., sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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