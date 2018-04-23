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'5 Mhp'li İyi Parti'ye Geçecek' İddiasına Partiden Yanıt Geldi
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'5 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek' iddiasına partiden yanıt geldi

'5 MHP'Lİ İYİ PARTİ'YE GEÇECEK' İDDİASINA PARTİDEN YANIT GELDİ

5 MHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçeceği iddiasıyla ilgili konuşan MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Bunların abidik gubidik işlerinden sonra giden olur mu, göreceğiz. Söz konusu olmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : '5 Mhp'li İyi Parti'ye Geçecek' İddiasına Partiden Yanıt Geldi(10/10)6

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in konuğu oldu. Akçay, kulislerde konuşulan 5 MHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçeceği iddiasına ilişkin soruya, "Bunların abidik gubidik işlerinden sonra giden olur mu, göreceğiz" dedi.

"CHP, 24 HAZİRAN İÇİN HELVASINI KARIYOR"

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Akçay,"15 değil, 16 milletvekili geçti. Bundan aylar önce bir tanesi gönderildi. Genel sekreter yapıldı. Esir pazarında pazarlanır gibi gönderildiler. Hani ilkeli ittifak. İkinci Güneş Motel vakasıdır. Adına şerr ittifakı dediğimiz ittifakın bir başka versiyonudur. Merdiven altı siyasetle uğraşmayın. Bizim için sürpriz olmadı. Aylar önce grup kurmak için abidik gubidik işlere girmeyeceğiz diyenler bu işlere girdi. Milli iradeyi siyaset pazarı kurarcasına pazrlayan bir hale girmişlerdir. Aslında CHP 24 Haziran için kendi helvasını karıyor. " dedi

"ABİDİK GUBİDİK İŞLERDEN SONRA GİDEN OLUR MU, GÖRECEĞİZ"

5 MHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçeceği iddiasını değerlendiren Akçay, "İlk defa dillendirildi. Bizim bildiğimiz, duyduğumuz bir konu. Bugün itibarı ile herhangi bir durum söz konusu değil. Bunların abidik gubidik işlerinden sonra giden olur mu, göreceğiz. Söz konusu olmayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"İSTER TEKER TEKER, İSTER HEPSİ GELSİN, HODRİ MEYDAN"

Cumhur İttifakı dışındaki partilerin birlikte seçime girmesi ihtimalini değerlendiren Akçay, "Kendi dertleri. Her şey ayan beyan milletin gözünün önünde ceryan ediyor. MHP, TBMM'de güçlü bir halde yerini alacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. İster teker teker, ister hepsi gelsin. Hodri meydan diyorlardı, biz de onlara hodri meydan diyoruz." ifadelerini kullandı.

"16 NİSAN'DAKİ GİBİ KAMPANYA YÜRÜTECEĞİZ"

'Cumhur İttifakı'nın ortak mitingi olur mu?' sorusuna yanıt veren Akçay, "Buna yetkili kurumlar ve Genel Başkanımız karar verecek. 16 Nisan'da nasıl kampanya yürüttüysek yine aynı şekilde, senkronize şekilde kampanya yürüteceğiz. " dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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