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5 milyon euroya fenerbahçe'ye geliyor

5 MİLYON EUROYA FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Transferde bu sezon büyük oynayan Fenerbahçe en önemli atağını yaptı: Hatem Ben Arfa...

Tarih : 22 Haziran 2017, 10:46
Puan Ver : 5 Milyon Euroya Fenerbahçe'ye Geliyor(5/10)7


Nice'te kariyerini yeniden patlattıktan sonra PSG'ye transfer olan tecrübeli futbolcu aradığını bulamamıştı. Ayrılmak istediğini de yönetime iletmişti. Kanarya bir süredir bu transfer için nabız yokluyordu. Fenerbahçe- Ben Arfa flörtündeki en ciddi gelişmeyi Fransız sitesi Foot-sur yazdı.



Haberde PSG'nin yeni sportif direktörü Antero Henrique'nin farklı bir yol izleyerek transferi detaylı görüşmek için İstanbul'a geldiği yazıldı. Sarı-lacivertlilerin salı gecesinden beri Henrique ile Ben Arfa transferini görüştükleri aktarıldı.



PSG, 5'E BIRAKMAYA RAZI

Fransız kulübünün hocası Unai Emery, Hatem Ben Arfa'yı kadrosunda düşünmüyor. Bu sebeple kulüp geçtiğimiz hafta 30 yaşındaki yıldızı satma kararı almıştı. Farklı ülkelerde görüşmeler gerçekleştiren PSG'nin yeni futbol aklı Antero Henrique'nin son adresi F.Bahçe oldu.



 



kaynak:sabah








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