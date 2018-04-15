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5 ÜNİVERSİTELİNİN CAN VERDİĞİ FECİ KAZADA, KAHREDEN KOKOREÇÇİ DETAYI!


5 üniversitelinin can verdiği feci kazada, kahreden kokoreççi detayı!
Tarih : 15 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : 5 Üniversitelinin Can Verdiği Feci Kazada, Kahreden Kokoreççi Detayı!(7/10)3

Nevşehir'de, kokoreç almak isteyen sürücünün yol kenarına park ettiği kamyonete arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren 5 gencin, üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Kazanın yaşanmasına neden olduğu belirtilen, restoran haline getirdiği midibüste satış yapan kokoreççinin, yol kenarında durup satış yapmasının yasaklandığı tespit edildi.

5 ÜNİVERSİTELİ ÖLDÜ

Kaza, dün gece Nevşehir- Ürgüp karayolunun Uçhisar kavşağında meydana geldi. Tugay İçöz (22) yönetimindeki otomobil, yol kenarında seyyar satıcıdan kokoreç almak için duran İ.B. yönetimindeki 50 BC 652 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Kapadokya Üniversitesi öğrencileri Tugay İçöz, Salim Burak İçöz (19), Tarık Öztürk (24), Gamze Aktoprak (21) ve Gülbahar Pektaş'ın (22) yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İKİNCİ KAZA

Bu kazadan kısa süre sonra, bölgede ikinci bir kaza meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 51 KH 644 plakalı otomobil, kaza nedeniyle duran 50 EC 090 plakalı araca çarptı. Araçlarda bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 5 üniversitelinin cesetleri de aynı hastanenin morguna konuldu.

Yapılan otopsinin ardından gençlerden üçünün cenazesi memleketleri Yozgat'a, birinin Mersin'e, diğerinin ise Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gönderildiği belirtildi.

BELEDİYE YASAKLAMIŞ

Uçhisar Belediyesinin kazanın yaşanmasına neden olduğu belirtilen, restoran haline getirdiği midibüste satış yapan Yüksel ismindeki kokoreççinin, yol kenarında durup satış yapmasını yasakladığı ifade edildi. Kokoreççinin ise bu nedenle BİMER aracılığıyla Uçhisar Belediyesi'ni şikayet ettiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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