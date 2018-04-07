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5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR BERAAT ÇIKTI, DERNEK BAŞKANI HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI


5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar Beraat Çıktı, Dernek Başkanı Hüngür Hüngür Ağladı
Tarih : 07 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : 5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar Beraat Çıktı, Dernek Başkanı Hüngür Hüngür Ağladı(6/10)2

Antalya'da, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan S.S.Y., beraat etti. Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ile yardımcısı Yücel Ceylan, gözyaşı dökerek karara tepki gösterdi.

5 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL İSTİSMARDAN YARGILANDI

Komşusunun 5 yaşındaki kızına 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamalarından hakkında dava açılan S.S.Y.'nin yargılanmasına, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık S.S.Y., çocuğun yakınları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile taraf avukatları katıldı.

"KÖTÜ NİYETİM YOKTU" DEDİ, BERAAT ETTİ

Duruşmada savunma yapan S.S.Y., komşusunun evine kahve içmeye gittiğini belirterek, "Linç davasıyla karşı karşıya kaldım. Sıradan çocuk davranışının bu noktaya kadar gelmesine anlam veremedim. Benim hiçbir zaman kötü niyetim olmadı. Beraatımı istiyorum" dedi. Yargılama sonunda mahkeme heyeti, oy birliği ile sanığın beraatına karar verdi.

KARARDAN SONRA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR

Duruşmayı izleyen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ile Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, adliye çıkışında kararı protesto etti. Gözyaşlarına hakim olamayan iki kadın, çocuğun annesinin de karardan sonra hüngür hüngür ağladığını belirtti.

PROTESTO ETTİLER

Çok sayıda dernek üyesi ve kadının da destek verdiği eylemde, 'Çocuk istismarı önlenebilir, sen de destek ol', 'Çocuk istismarına dur de', 'İstismar felakettir, sessiz kalma', 'Saklama, ihbar et' ve 'Tacizi affetme, vicdanını kirletme' yazılı dövizler taşındı.

"ADLİ TIP RAPORLARI VAR AMA BERAAT KARARI ÇIKIYOR"

Adaletin yerini bulmasını istediklerini söyleyen Saadet Özkan, "Çocuğun beyanları var, adli tıp raporları var. Mütalaada da cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Bugün beraat kararı çıktı. Biz çocukları koruyalım diye yollara çıkıyoruz, ama beraat kararı geliyor. Bir üst mahkemeye gidilecek" dedi.

TÜRKİYE, SAADET ÖZKAN'I YAKINDAN TANIYOR

Aslında Türkiye Saadet Özkan'ı çok yakından tanıyor. Öğretmenlik yapan Saadet Özkan, İzmir'in Menderes ilçesinde, 4 yıl önce yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'cinsel içerikli film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' iddiasıyla yargılanan müdürün tutuklanmasını sağlamıştı. Saadet Özkan, Saadet Öğretmen Ulusal Çocuk İttifakı Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ni (UCİM) kurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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