Adıyaman'da, evinin önünde oyun oynarken kaybolan kız, çarşıda dolaşırken trafik polisi tarafından fark edildi. Kızın sokağını tarif etmesi üzerine polis, evine teslim etti.

Adıyaman'da, çarşı merkezinde kaybolan küçük kız, trafik polis memurunun dikkati sayesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

5 YAŞINDAKİ KIZ, OYUN OYNARKEN KAYBOLDU

Kent merkezinde ikamet eden 5 yaşındaki Belinay B., sokakta oyun oynadığı esnada evinden uzaklaştı.

TRAFİK POLİSİ CADDEDEKİ KIZI FARK EDİP ELİNDEN TUTTU

Sümer Meydanına kadar yürüyen küçük kızı fark eden Trafik Polisi Yusuf Dönmezer, küçük kızı tutarak nereye gittiğini sordu.

KÜÇÜK KIZ ADRESİ TARİF ETTİKTEN SONRA POLİS EVİNE GÖTÜRDÜ

Küçük kız ile bir süre muhabbet eden polis memuru, Belinay B'nin kaybolduğunu anlayarak küçük kızdan evini tarif etmesini istedi.

Küçük kızın evinin bulunduğu sokağı tarif etmesi üzerine trafik polisi küçük kızın elini tutarak tarif edilen sokağa gitti. Polis memuru daha sonra Belinay B'nin ailesini bularak ailesine teslim etti.

Kaynak: haberinburada