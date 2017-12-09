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50 Kişi Kahvehane Bastı, Ortalık Savaş Alanına Döndü!
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50 kişi kahvehane bastı, ortalık savaş alanına döndü!

50 KİŞİ KAHVEHANE BASTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 50 kişilik grup, bastıkları kahvehanenin camlarını kırdı. Bir kişinin yaralandığı saldırıda polis çok sayıda saldırganı gözaltına aldı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 03:00
Puan Ver : 50 Kişi Kahvehane Bastı, Ortalık Savaş Alanına Döndü!(8/10)4

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 50 kişilik grup kahvehane bastı!

GÜNDÜZ TARTIŞTILAR, GECE BASTILAR

Alaplı'da A.Ç. ile B.U. öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı.

A.Ç., akşam saatlerinde yaklaşık 50 kişi ile B.U.'nun çalıştığı Alaplı Belediyesi binasının yakınındaki kahvehaneye geldi.

1 KİŞİ YARALANDI

İçerideki sandalye ve masaları tekmeleyen grup, pencerenin camlarını kırdı. Çıkan arbedede kırılan camların üzerine düşmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı.

ÇOK SAYIDA SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis, her iki taraftan birçok kişiyi gözaltına aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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