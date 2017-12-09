50 KİŞİ KAHVEHANE BASTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 50 kişilik grup, bastıkları kahvehanenin camlarını kırdı. Bir kişinin yaralandığı saldırıda polis çok sayıda saldırganı gözaltına aldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 50 kişilik grup kahvehane bastı!
GÜNDÜZ TARTIŞTILAR, GECE BASTILAR
Alaplı'da A.Ç. ile B.U. öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı.
A.Ç., akşam saatlerinde yaklaşık 50 kişi ile B.U.'nun çalıştığı Alaplı Belediyesi binasının yakınındaki kahvehaneye geldi.
1 KİŞİ YARALANDI
İçerideki sandalye ve masaları tekmeleyen grup, pencerenin camlarını kırdı. Çıkan arbedede kırılan camların üzerine düşmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı.
ÇOK SAYIDA SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis, her iki taraftan birçok kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: haberinburada
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