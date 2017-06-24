Sanayi Bakanı Faruk Özlü “Türkiye'nin kalkınması, sanayileşme ve teknolojiye bağlı. Trabzon, Zonguldak, İzmir, Güney Marmara ve Adana-Mersin bölgesinde denizi doldurarak endüstri adaları kuracağız. Her birinin cirosu, yıllık 40-50 milyar lira olacak” dedi



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayide bir sıçrama dönemine girilmesi için büyük ölçekli endüstri bölgeleri kurulması başta olmak üzere, birçok alanda yeni adımlar atmaya hazırlandıklarını söyledi.



Bakan Özlü bazı gazetecilerle sohbetinde, üretim reform paketinin ‘zeytinlik' tartışmasına indirgenmesinin doğru olmadığını, buradaki hedeflerinin doğaya saygılı bir kalkınma hamlesini gerçekleştirmek olduğunu hatırlattı. Zeytinliklerle ilgili düzenlemeden vazgeçmelerinin söz konusu olmadığını belirten Özlü, yeni bir sanayi hamlesi için Türkiye'nin 5 ayrı kritik bölgesinde, 5 büyük endüstri bölgesi kurulmasını istediklerini söyledi.







kaynak:türkiyegazetesi