

Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu, ekonominin bilinmeyen bir gerçeğini daha ortaya çıkardı. Finansal Hesaplar Raporu'na göre Türkiye'de hanehalkının yani vatandaşların bir ay olarak 1 trilyon 66 milyar liralık finansal varlığı bulunuyor. Eylül 2016 verilerini içeren rapor bankanın yayımladığı ve kamuoyunun yakından takip ettiği Finansal İstikrar Raporu ile karşılaştırıldığında ilginç farklılıklar olduğu göze çarpıyor. Finansal İstikrar Raporu'na göre hanehalkının para, altın, hisse senedi gibi kalemlerden oluşan finansal varlığı 966 milyar lira düzeyinde. Yani Finansal Hesaplar Raporu'na göre tam 100 milyar lira daha az. Aynı tarihlerde yayımlanan iki rapor arasındaki bu rakam farkı Finansal Hesaplar Raporu'nun daha kapsayıcı olmasında yatıyor.







BORSADA DAHA AZ HİSSE SENEDİ VAR







Buna göre Finansal İstikrar Raporu'ndan farklı olarak yeni rapor vatandaşların üç farklı varlığını da içeriyor. Bunlardan ilki ve en önemlisi vatandaşın elinde bulunan hisse senetleri miktar ve tutarı kaynaklı. Türk vatandaşlarının Borsa İstanbul'da 47 milyar liralık hisse senedi bulunuyor. Toplamda 642 milyar lira olan borsa şirketlerinin diğer kısımları ise halka açık şirketlerin kendileri ile tüzel kişiler ve yabancıların elinde. Merkez'in yeni raporu borsa dışında olan ve hiçbir şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına girmeyen şirketlerde vatandaşın 50 milyar liralık hissesi olduğunu ortaya koyuyor. Büyük bölümü orta boy işletme olan ve bu şirketlerde şirket sahipleri hariç vatandaşın elinde bulunan tutarı ifade eden bu rakam aynı zamanda Türkiye'deki yastıkaltı değerleri de ifade ediyor.







20 MİLYAR DA ALACAK VAR







İki rapor arasındaki 100 milyar liralık farkın ikinci kalemi ise sigortayla ilgili. Yeni raporda aracını, evini sigorta yaptıran ve bu şirketlere para ödeyen vatandaşın bu riskler gerçekleştiğinde alacağı para mal varlığı olarak değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeye göre vatandaşların sigorta şirketlerinde gizlenmiş 30 milyar lirası bulunuyor. Vatandaşların sigorta ettirdiği bu riskler gerçekleştiğinde 30 milyar lira vatandaşın varlığı olacak. Geri kalan 20 milyar lira ise şirketlerin vatandaşlara olan borçları.







kaynak:haberler