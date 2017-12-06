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50 Rus Sansarı Kürkünden Üretildi! Fiyatı 100 Bin Dolar

50 RUS SANSARI KÜRKÜNDEN ÜRETİLDİ! FİYATI 100 BİN DOLAR

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri Birliğinin Antalya'da düzenlediği deri fuarında, 50 Rus sansarı kürkünden imal edilen 100 bin dolarlık kürk büyük ilgi gördü.

Tarih : 06 Aralık 2017, 15:30
Puan Ver : 50 Rus Sansarı Kürkünden Üretildi! Fiyatı 100 Bin Dolar(9/10)5

İDMİB'in Kremlin Otel'de düzenlediği deri fuarı, ağırlığı Rusya'dan 700 iş insanını buluşturdu. Rusya'nın yanı sıra Dubai, Türki Cumhuriyetler, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, Kazakistan, Letonya, Litvanya ve Belarus'tan gelen iş insanları, Türkiye'den 35 firmanın açtığı stantlarda deri ürünlerini inceledi. 3 gün sürecek fuarda firmalar, bire bir görüşmeler yaparak ürünlerini tanıtacak.

DERİ SEKTÖRÜ 2018'DEN ÇOK UMUTLU

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, fuara sadece davetlilerin girebildiğini söyledi. 2016'nın kriz yılı olduğunu belirten Şenocak, bu yıl deri sektörünün harekete geçtiğini söyledi. Antalya'daki bu fuarın ekonomiye 20 milyon dolarlık katkı sağlayacağını belirten Şenocak, fuarın aynı zamanda Antalya'nın tanıtımına da katkı sunduğunu kaydetti. Geçen yıl deri sektöründe ihracatın 50 milyon dolara kadar düştüğünü anlatan Şenocak, şöyle konuştu:

"Bu yıl ihracatın 100 milyon doları aşacağını tahmin ediyoruz. Bütün dünyaya deri ürünleri satmaya başladık ve dağılım iyi. Deri konfeksiyonunda kilo başına ihracatımız 175 dolar seviyesinde. Bu rakam Türkiye ortalamasının 100 katı. 2018'in çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Türk derisinin imajı dünyada çok iyi."

FUARIN GÖZDESİ KÜRKÜN FİYATI 100 BİN DOLAR

Birbirinden şık ve pahalı deri ceket ve kürklerin yer aldığı fuarda en fazla ilgi ise, 50 Rus sansarından elde edilen ve perakende fiyatı 100 bin dolar olan kürk oldu. Kürkü satan şirketin sahiplerinden Serdar Doğan, "Genelde sınırlı sayıda çıkan Rus sansarından bu kürkü yapıyoruz. Bunu sadece Rusya'dan temin edebiliyoruz. Temini çok zor, tabaklaması ise İtalya'da uzmanlar tarafından yapılıyor. Tane maliyeti 300 dolar" dedi.

Bir ceket yapmak için de yaklaşık 50 hayvan kürkü kullanıldığını aktaran Doğan, "Endüstriyel maliyeti 15 bin dolar seviyesinde. Yurt dışında perakende satış fiyatı 100 bin dolardan aşağı değil. Tüm av hayvanlarının derisi bulunuyor" diye konuştu. Fuarda timsah, piton ve tilki, kurt gibi birçok hayvanın derisinden elde edilmiş ürünler bulunuyor. - Antalya

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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