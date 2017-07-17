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50 Tavukla Yumurta Üretimine Başladı, Şimdi 8 Dönümlük Çiftlik Kurdu
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50 tavukla yumurta üretimine başladı, şimdi 8 dönümlük çiftlik kurdu

50 TAVUKLA YUMURTA ÜRETİMİNE BAŞLADI, ŞİMDİ 8 DÖNÜMLÜK ÇİFTLİK KURDU

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde girişimci Ahmet Toprak, tavuk üretimine 50 tavukla başladığını şu an 8 bin metrekarelik çiftlikte 3 bin tavuk sayısına ulaştığını söyledi.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 14:40
Puan Ver : 50 Tavukla Yumurta Üretimine Başladı, Şimdi 8 Dönümlük Çiftlik Kurdu(9/10)5

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde girişimci Ahmet Toprak, tavuk üretimine 50 tavukla başladığını şu an 8 bin metrekarelik çiftlikte 3 bin tavuk sayısına ulaştığını söyledi. Aslanapa Yumurta adı altında tamamen organik yumurta üretimi de yaptığını belirten Toprak, "İlk başladığımda 50 tavuğum vardı, daha sonra işimi büyütmeye karar verdim. Devletimizin verdiği 30 bin liralık destekle 8 bin metrekare arazide bu işi yapmaya başladım. Önce 600 tavuk sonra bin 500 tavuk ve şimdi 3 bin adet tavuk oldu" dedi.



"TAMAMEN ORGANİK GIDALARLA BESLİYORUM"



Günde ortalama 2 bin civarı yumurta aldığını söyleyen Toprak, "Yumurtalarım tamamen organik. 8 bin metrekarelik güdüm arazime doğal arpa,buğdağ, yulaf atıyorum. Tıpkı köyde yaşayan vatandaşların yaptığı gibi Sabah tavukları araziye salıyorum, akşam tekrar içeri alıyorum. Bu yüzden yumurtalarım tamamen köy yumurtası diyorum. Yaz tatili olduğu için çocuklarım ve ailem bana destek oluyor. Yumurtalarımı Kütahya' merkezde 51 market'e satıyorum. Toptan verdiğim fiyatın aynısı olan 40 kuruşla her hafta Aslanapa pazarında, halkımıza köy yumurtasını bölgede en ucuz olarak ben satıyorum. 2 yıl içerisinde 10 bin tavuk hedefine ulaşmak için çalışmalarım devam ediyor. İşimi severek yapıyorum ve kazancımdan oldukça memnunum" ifadelerini kullandı


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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