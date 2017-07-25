50 YAŞINDAKİ MANKENİ GÖRENLER ONU 20'Lİ YAŞLARINDA SANIYOR
Singapur'un ünlü mankeni 50 yaşındaki Chuando Tan'ı görenler, 20'li yaşlarda olduğunu sanıyor. Gerçek yaşını duyanlar ise inanmakta güçlük çekiyor.
1980'lerin sonu ve 1990'ların başında Singapur'un en ünlü mankenlerinden biri olan Tan, kısa süre önce Çin'de yayın yapan bir internet sitesinde haber olduğu günden bu yana yeniden gündeme oturdu. 50 yaşında olan Chuando Tan, görünüşüyle gençlere taş çıkartırken, yaşını söylediği zaman ise kimseyi inandıramıyor.
GENÇ KALMAYI ALDIĞI DUŞA BAĞLIYOR
50 yaşındaki mankenin gündeme oturma sebebi ise yaşını göstermemesi. 20'li yaşlarda göstermesinin sırrını da açıklayan manken, yaşlanmamasını erken ve geç saatlerde aldığı duşa bağlıyor.
Kaynak: haberinburada
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