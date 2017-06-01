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500 polis ile husumetli ailelere şok baskın

500 POLİS İLE HUSUMETLİ AİLELERE ŞOK BASKIN

Adana'da bir yılda 3 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin yaralandığı olaylara karışan Altınyüzük ve Üzer ailelerine 500 polisle şok baskın yapıldı

Tarih : 01 Haziran 2017, 11:32
Puan Ver : 500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın(9/10)11


Adana'da bir yılda 3 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin yaralandığı olaylara karışan Altınyüzük ve Üzer ailelerine 500 polisle şok baskın yapıldı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatlı ve ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfeğe el konuldu. Polis çok sayıda kişiyi de gözaltına alındı.

  Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde 21 Temmuz 2016 tarihinde çıkan silahlı kavgada Ali Altınyüzük (33) ve Hacı Gizligöl (53) hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.  Karataş Caddesi'nde 17 Nisan'da seyir halindeki otomobile kalaşnikof ve tabancayla düzenlenen saldırıda ise Müslüm Üzer (56) yaşamını yitirmiş, iki yakını da yaralanmıştı. Bu olayların ardından polis cinayete ve yaralama olaylarına karışan Altınyüzük ile Üzer ailesine şok baskınlar başlattı.



 



kaynak:milliyet








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