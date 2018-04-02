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500'üncü Maçına Çıkan Volkan: Bu Forma Kutsaldır
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500'üncü maçına çıkan Volkan: Bu forma kutsaldır

500'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKAN VOLKAN: BU FORMA KUTSALDIR

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Kayserispor maçının ardından, "Bu formayı 500 değil, 5 dakika da, 5 saniye de giyseniz bu forma kutsaldır." dedi.

Tarih : 02 Nisan 2018, 23:20
Puan Ver : 500'üncü Maçına Çıkan Volkan: Bu Forma Kutsaldır(7/10)3

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Sarı Lacivertliler zor geçmesi beklenen mücadelede üstünlüğü çabuk ele geçirince sahadan 5-0'lık bir skorla ayrıldı ve zirve yarışındaki takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Kayserispor karşısında 500. kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen ikinci futbolcu unvanını elinde bulunduran Volkan Demirel, daha önce Süper Lig'de 376, Avrupa kupalarında 86, Türkiye Kupası'nda 34, TFF Süper Kupa'da da 3 kez kaleyi korudu.

Mücadelenin ardından tecrübeli file beçisi önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BU FORMA KUTSALDIR"

"Bu formayı 500 değil, 5 dakika da, 5 saniye de giyseniz bu forma kutsaldır. Bu formayı 500 kere giymeme izin verdikleri için bana sahip çıkan yönetime, hocama, taraftarlara teşekkür ederim. 500'ü 600, 700'e çıkarmak isterim."

"Liderle puan farkımız fazla gibi gözüküyor ama 8 maçımızın kaldığını ve kazanmamızın gerektiğini söyledik. Bir takım arkadaşlarımız da iyi oynadı. 5-0 önemli galibiyet. Averajımızı da düzeltmek istiyoruz."

"Biz elimizden geleni yapacağız, sonrasına bakacağız. Matematiksel olarak her şey mümkün. Kazanıp, bekleyeceğiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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