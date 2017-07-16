Fener 3'te 0 Çekti! Yine Mağlup
Şehit Öğretmen Şehit Olacağını Birçok Kez Babasına Söylemiş
51 Şehit Verdiğimiz Gölbaşı'ndaki Anmadan Yürek Yakan Kare
250 Şehidin Adı Tek Tek Okunup, Her Biri İçin Işıklar Yakıldı
Milyonlar Köprüye Akın Etti, Cnn Ve Bbc Küçük Dilini Yuttu
Emniyet Müdürü 1 Yıl Sonra, Aynı Saatte, Aynı Anonsu Yaptı
Erdoğan 15 Temmuz Şehitleri Anısına Yapılan 'şehitler Anıtı'nın Açılışını Yaptı
Tansu Çiller 15 Temmuz'u Anma Etkiliğine Katılıp, Erdoğan'la Sohbet Etti
Tüm Gözler Aynı İsmi Aradı, Kocasını Yalnız Bıraktı
Trabzon İlk Hazırlık Maçında Tat Vermedi
Lys Adaylarının Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Türkiye 15 Temmuz'u Unutmadı! İşte İl İl Meydanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'nde Konuşuyor
Erdoğan Anma Programına 15 Temmuz'da Kur'an Dersi Verdiği Torunuyla Yürdü
Yasin Öztekin'in Ayak Parmağında Kırık Var
Fatih Terim'in Restoran Basma Anlarına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Çıktı
Pyd/Ypg Azez'de Sivillere Top Ve Havanla Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Yüzlerce Kişi Polis Bariyerini Aşıp Şehitler Köprüsü'ne Koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'de
Geçen Yıl Darbe Girişiminin Emrinin Verildiği Saatte Bugün Millet Yeni Bir Tarih Yazıyor

51 ŞEHİT VERDİĞİMİZ GÖLBAŞI'NDAKİ ANMADAN YÜREK YAKAN KARE


51 Şehit Verdiğimiz Gölbaşı'ndaki Anmadan Yürek Yakan Kare
Tarih : 16 Temmuz 2017, 00:10
Puan Ver : 51 Şehit Verdiğimiz Gölbaşı'ndaki Anmadan Yürek Yakan Kare(10/10)6

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde FETÖ'cü darbeciler tarafından bombalanan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polisler için anma töreni düzenlendi. Hain saldırıda şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda o orduya silah yaptım. O silahları bize doğrulttular, yaptığım silahları benim çocuğuma doğrulttular" dedi.

ŞEHİTLERİN FOTOĞRAFLARI YERLEŞTİRİLDİ

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 51 kişi için anma töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı anma töreninde şehit yakınları, gaziler ve özel harekat polisleri de bulunuyor. Hain saldırıda şehit olan kahramanların fotoğrafları Başkanlığın girişine yerleştirildi.

KIZININ FOTOĞRAFININ BAŞINDA AĞLAYAN ANNEYİ ÖZEL HAREKATÇI TESELLİ ETTİ

Törene katılan davetliler ilk olarak özel harekat polislerinin başında nöbet tuttuğu fotoğrafları ziyaret edip, dualar ettiler. Bir şehit annesinin kızının fotoğrafının başında gözyaşları döktüğü görüldü. Acılı anneyi kızı gibi özel harekat polisi olan kadın özel harekatçı teselli etti.

"ORDUYA YAPTIĞIM SİLAHLARI BENİM ÇOCUĞUMA DOĞRULTTULAR"

Hain saldırıda şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "51 kahramanın içinde benim oğlumda vardı. Oğlumla gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyetinin istiklaline karşı olan o kalkışmada o gün her şeyini ortaya koydu. FETÖ'nün asker kıyafetine girmiş o hainleri tarafından burada katledildi. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda o orduya silah yaptım. O silahları bize doğrulttular, yaptığım silahları benim çocuğuma doğrulttular. Böyle bir hainlik dünya tarihinde yok. Allah bundan sonra milletimize böyle bir felaket yaşatmasın. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 51  Şehit  Verdiğimiz  Gölbaşı  Ndaki  Anmadan  Yürek  Yakan  Kare    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER