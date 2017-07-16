51 ŞEHİT VERDİĞİMİZ GÖLBAŞI'NDAKİ ANMADAN YÜREK YAKAN KARE
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde FETÖ'cü darbeciler tarafından bombalanan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polisler için anma töreni düzenlendi. Hain saldırıda şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda o orduya silah yaptım. O silahları bize doğrulttular, yaptığım silahları benim çocuğuma doğrulttular" dedi.
ŞEHİTLERİN FOTOĞRAFLARI YERLEŞTİRİLDİ
FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 51 kişi için anma töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı anma töreninde şehit yakınları, gaziler ve özel harekat polisleri de bulunuyor. Hain saldırıda şehit olan kahramanların fotoğrafları Başkanlığın girişine yerleştirildi.
KIZININ FOTOĞRAFININ BAŞINDA AĞLAYAN ANNEYİ ÖZEL HAREKATÇI TESELLİ ETTİ
Törene katılan davetliler ilk olarak özel harekat polislerinin başında nöbet tuttuğu fotoğrafları ziyaret edip, dualar ettiler. Bir şehit annesinin kızının fotoğrafının başında gözyaşları döktüğü görüldü. Acılı anneyi kızı gibi özel harekat polisi olan kadın özel harekatçı teselli etti.
"ORDUYA YAPTIĞIM SİLAHLARI BENİM ÇOCUĞUMA DOĞRULTTULAR"
Hain saldırıda şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "51 kahramanın içinde benim oğlumda vardı. Oğlumla gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyetinin istiklaline karşı olan o kalkışmada o gün her şeyini ortaya koydu. FETÖ'nün asker kıyafetine girmiş o hainleri tarafından burada katledildi. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda o orduya silah yaptım. O silahları bize doğrulttular, yaptığım silahları benim çocuğuma doğrulttular. Böyle bir hainlik dünya tarihinde yok. Allah bundan sonra milletimize böyle bir felaket yaşatmasın. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şehit Öğretmen Şehit Olacağını Birçok Kez Babasına Söylemiş
- Emniyet Müdürü 1 Yıl Sonra, Aynı Saatte, Aynı Anonsu Yaptı
- Erdoğan 15 Temmuz Şehitleri Anısına Yapılan 'şehitler Anıtı'nın Açılışını Yaptı
- Tansu Çiller 15 Temmuz'u Anma Etkiliğine Katılıp, Erdoğan'la Sohbet Etti
- Tüm Gözler Aynı İsmi Aradı, Kocasını Yalnız Bıraktı
EKONOMİ HABERLERİ
- Haftalığı 2 Milyon Tl Olan Yatla Bodrum'a Demirleyen Esrarengiz İş Adamı Beach Kapattı
- Komşusundan Duyup Mikrokredi Kullandı, Hem Eşinin Hem De İşinin Patronu Oldu
- Erdoğan: 657 Memur İşçi Ayrımı Yapmamalı, Tamamıyla Çalışanları Kapsamalı
- Dev Holdingin 2 Şirketine Daha Fetö'den Kayyum Atandı
- 15 Temmuz'da Bakırköy-Bağcılar Minibüs Hattı Ücretsiz
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Pyd/Ypg Azez'de Sivillere Top Ve Havanla Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı
- İki Kız Öğrencisini Taciz Eden Kadın Öğretmen 23 Ay Hapis Cezası Aldı
- Sanat Galerisinde Selfie Pahalıya Mal Oldu! Ortalık Savaş Alanına Döndü
- Prens Harry, Aşkı İçin Kraliyet Ailesindeki Görevlerinden Ayrılma Kararı Aldı
- Rus Svetlana, İki Çocuğuyla Sınırda Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar