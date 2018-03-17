Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atkısında Dikkat Çeken Detay!
Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
Cezaevi Firarisi Hırsız Polisten Kaçarken Havuza Düşüp Yakalandı
50'sinden Sonra Siyah Önlük Beyaz Yakayla Okula Gidiyorlar
Erdoğan'a Büyük Sürpriz! 4 Dilde Aynı Mesajı Verdiler
Ege'de Facia! Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 14 Ölü
Cep Yakan Karpuzları Alan Olmayınca Yarım Satmaya Başladılar
Komşunun Bayramı Turizmcinin Yüzünü Güldürdü! Akın Akın Geldiler
51 Yıllık Ceza, Çocuğuna Tecavüz Edilen Annenin Yüreğini Soğutmadı
Hasta Gibi Randevu Alıp Tıp Bayramı'nda Doktoru Gasp Ettiler
Boğaz'da Sulara Gömülen Suriyeliyi Başka Bir Suriyeli Kurtardı
İngiltere'den Savaş Çıkaracak Hamle! Nükleer Denizlatı İle Gözdağı
Romantik Prens! İkinci Töreni Gelinin Memleketinde Yaptı
Aziz Yıldırım'dan Futbolculara Sert Uyarı!
Temizlik İşçisi, Çöpten Topladıklarıyla Çöp Arabasını Böyle Süsledi
Tsk, Uluslararası Medyanın 'hastane Vuruldu' Yalanını Videoyla Çürüttü
Sigara Hırsızları Önce Güvenlik Kamerasına Sonra Polise Yakalandılar
Tekirdağ'ın 'şoför Nebahat'i Erkeklere Taş Çıkartıyor
Beşiktaş, Tekir'i Arıyor
Karadeniz İlini İhya Edecek 1,6 Milyarlık Yatırım, Gün Sayıyor

51 YILLIK CEZA, ÇOCUĞUNA TECAVÜZ EDİLEN ANNENİN YÜREĞİNİ SOĞUTMADI


51 yıllık ceza, çocuğuna tecavüz edilen annenin yüreğini soğutmadı
Tarih : 17 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : 51 Yıllık Ceza, Çocuğuna Tecavüz Edilen Annenin Yüreğini Soğutmadı(6/10)2

Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser, ilk duruşmada 51 yıl hapse mahkum edildi. Küçük çocuğun Hatay'da yaşayan annesi Türkan Ç., "51 yıl ceza çok hafif, biz idam istiyoruz" dedi.

"BABASI YATAKLARA DÜŞTÜ! YEMİYOR, İÇMİYOR"

Cinsel istismar mağduru 4,5 yaşındaki kızın annesi Türkan Ç., yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği cezanın az olduğunu, hala olayın etkisini üzerlerinden atamadıklarını söyledi. Anne Türkan Ç., "Benim çocuğum sadece benim değil, Türkiye'nin çocuğu oldu. İdamını istiyorum. 51 yıl çok hafif bir ceza. Sadece bizim çocuğumuz değil herkesin çocuğu var. Böylelerinin yaşamaması lazım. Ne zaman onun idamını görürsem o zaman biraz rahatlarım. Babası yataklara düştü ne yiyor, ne içiyor. Kolay bir şey değildir. Allah belasını versin. Biz onun idamını bekliyorduk. Mahkeme ona 51 yıl vermiş, buna üzüldük. Daha fazla, daha ağır ceza düşünüyorduk. Önce Allah'a, adalete ve devlete güveniyorum, başka bir şeye güvenmiyorum. Adalet istiyoruz. İdamını istiyoruz. Yaşanan kolay değildir, bunu ancak başına gelen bilir" diyerek gözyaşı döktü.

TOPLAM 51 YIL CEZA YEDİ

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 10 Şubat'ta bir düğünde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Sedat Keser (20) vatandaşlarca darp edilmişti. Linç edilmemek için kaçan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 45 yıl, 'cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Sedat Keser'i mahkeme heyeti 51 yıl hapse mahkum etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 51  Yıllık  Ceza  Çocuğuna  Tecavüz  Edilen  Annenin  Yüreğini  Soğutmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER