Orta segment akıllı telefon piyasasında işler iyi gidiyor. Kullanıcılar, makul fiyatlarla yeni nesil teknolojilerle donatılmış, zengin donanım birleşenlere sahip ve ergonomileri ile de fark yaratan ürünler alabiliyorlar. Bunlardan biri kuşkusuz Lenovo'nun yeni piyasa sürdüğü Lenovo P2 .



Lenovo, orta segment akıllı telefon piyasasını iyi anladığını düşünüyoruz. Çünkü Lenovo, kullanıcıların ürünlere verdiği fiyatının hakkını fazlasıyla veriyor. Lenovo P2 her ne kadar orta segment bir telefon olsa da zengin donanım birleşenleri ile kendisini farklılaştırıyor. Yüksek kapasiteli bir batarya ile birlikte 4 GByte bellek ve performanslı bir LTE modülü ile herkesi şaşırtmaya hazır.



Tasarım



Lenovo P2, 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Telefonun ön tarafa baktığımızda, sağ ve sol kenarının çok ince olduğu görülüyor. Lenovo, benzer ürünlerle kıyasla aynı boyut değerlerini korumaya çalıştığı hemen belli oluyor. Kalınlık olarak çok az daha kalın olduğunu söylemek mümkün. Bunun nedeni de 5100 mAh'lik devasa bir pil kapasitesine sahip olması. Bu hesaba katıldığında Lenovo P2'nin esasında ince olduğunu bile söylemek mümkün. 177 gr ağırlığında olan Lenovo P2, başarılı ergonomisi sayesinde ele çok iyi oturuyor ve ağırlığını kesinlikle kullanıcıya hisettirmemeyi başarıyor.



Metal bir kasa sistemine sahip olan Lenovo P2'nin ön tarafı kenarları yuvarlatılmış 2.5D cam ile kaplı. Ürüne yakından baktığınızda, yüksek bir malzeme kalitesi ve başarılı bir işçilik ile montaj edildiğini söyleyebiliriz. Unutmadan. Lenovo P2'nin arka kapağı çıkmıyor. Dolaysıyla 5100 mAh'lik pil de değiştirilmiyor.



Zengin Donanım birleşenleri



Orta segment akıllı telefonlarda 32 Gbyte'lık kapasite artık standart olmuş durumda. Lenovo P2 bu standardı bozmuyor. Buna karşın bellek kapasitesini 4 Gbyte'a arttırmış durumda. Bu esasında çok önemli bir özellik. Çünkü 4 Gbyte'lık bellek kapasitesi sadece üst seviye modellerde görülüyor. 32 Gbyte'lık kapasiteye microSd kart yardımı ile 128 Gbyte eklenebiliyor. Bunu yaptığınızda ikinci SIM yuvasını kullanamıyorsunuz.



Alt tarafa baktığımızda USB Typ-C yerine sadece USB 2.0 bağlantısı yer alıyor. Bu her ne kadar bir eksi olsa da, Lenovo P2 bir Powerbank gibi kullanılabiliyor. Yani USBden bağlanan başka cihazları şarj edebiliyor.



Üründe beğendiğimiz bir özellik NFC ve CAT 6 LTE modüllerine sahip olması. Lenovo P2, 300 Mbit/sn hızında Download ve 50 Mbit/sn Upload hızlarını destekliyor. Bununla birlikte 802.11ac Wifi teknolojisini de desteklemesi çok önemli bir artı.



Lenovo P2'in 477 cd/m²'lik parlaklık değerine sahip olan 5.5 inç AMOLED ekranı, ne yazık ki ortalama performansın üzerine çıkamıyor. Buna karşın AMOLED ekran olmasından dolayı kontrast değeri gayet başarılı. Oluşturulan görüntüler canlı ve renkleri yoğun olarak gösteriliyor. Öyle ki yaptığımız denemelerde yoğun kullanılan renklerde mavi tonlarının biraz fazla olduğunu gördük.



Performans



Lenovo P2, 2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisini kullanıyor. Geçen yılın ürünü olan bu işlemcinin performansı Zenfone 3 ve Moto Z Play ile neredeyse aynı. Adreno 506 grafik yongası ise birçok ihtiyacı karşılaması için yeterli güçte. Sahip olduğu 4 Gbyte'lık bellek, elbette performansa olumlu bir etki yaratıyor. Örneğin bir çok uygulamayaı sorunsuzca ve hızlı bir şekilde aötığımıza şahit olduk. Menüler arası geçişlerde iyi bir performans sergileyen Lenovo P2, orta segment bir ürün için bekleneni veriyor.



Asphalt 8 oyununu, tüm detayları açık 30 FPS'de oynayabildik. GPU gücünü kullanan birçok oyunu rahatlıkla oynayabildiğimizi söylemeliyiz. Lenovo P2, oyunlarda da kullanıcıyı yarı yolda bırakmadığını gördük.



5100 mAh'lik pili çok yoğun kullanımda 9 saat dayanabiliyor. Normal kullanımda bu pil 16 saat kesintisiz dayanıyor. Düşük güç tüketim modunda bu değer 47 saat'e kadar dayanıyor. Bunun anlamı Lenovo P2 yaklaşık üç gün boyunca şarj olmadan çalışabiliyor. 5100 mAh'lik batarya hızlı şarj özelliği sayesinde 2 saat içinde doluyor.



Kamera



Lenovo P2, otofokus ve Dual Led özellikli 13 MP'lik bir arka kameraya sahip. 5 MP'lik bir ön kamara kullanan Lenovo P2, rakiplerle kıyasla megapiksel yarışında geride kalıyor. Fakat bu P2'nin kötü fotoğraf çektiği anlamına gelmiyor. Yaptığımız denemelerde 13 MP'lik kameranın keskin, detaylı ve geniş renk spektrumuna sahip fotoğraflar çektiğine şahit olduk. Yalnız fotoğrafların benzer ürünlerle kıyasla biraz daha koyu çıktığını söylemek zorundayız.



5MP'lik ön kamera Selfie tutkunları için ortalama bir kalite sunuyor. Bununla birlikte Full HD video kaydından da çok fazla bir şey beklememek gerekiyor.



Lenovo P2'nin kameraları günlük kullanım için yeterli. Daha fazlasını arayan kişiler mutlaka farklı modellere bakmaları şart.