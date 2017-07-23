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52 yıllık çınar, ceza almamak için taraftarından para istiyor

52 YILLIK ÇINAR, CEZA ALMAMAK İÇİN TARAFTARINDAN PARA İSTİYOR

52 yıllık Manisaspor Kulübü, Ariza Makukula'ya olan ödenmeyen borçlar nedeniyle FIFA'dan gelecek olan 9 puan silme cezasını almamak için yardım kampanyası başlattı.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 18:00
Puan Ver : 52 Yıllık Çınar, Ceza Almamak İçin Taraftarından Para İstiyor(10/10)6

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında forma giyen Ariza Makukula'ya olan borç siyah beyazlıların üzerine kabus gibi çökerken yönetim, Portekizli futbolcunun ödenmeyen alacağı yüzünden kulübe gelmesi muhtemel puan silme cezasını önleyebilmek için yardım kampanyası başlattı.

"TARAFTARLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Taraftarların "ManisasporDestekİstiyor" etiketi ile sosyal medyada yarattığı farkındalığın kendilerine cesaret verdiğini söyleyen 2'nci Başkan Hakkı Övünç, "Bu farkındalık, başlattığımız kampanya için bize ışık oldu. Büyük Manisaspor camiasının desteği ile zor günleri aşacağız" dedi.

Makukula ve Benfica kulübüne olan borcun, 52 yıllık Manisaspor'un sırtında büyük bir kambur haline geldiğini belirten Hakkı Övünç, şöyle devam etti:

-9 PUAN ALMA İHTİMALLERİ VAR

"Yönetimimiz geçmişte karşımıza çıkan cezaları önleyebilmek adına büyük çaba sarfetti ancak bu kez durum çok farklı. Olay artık içinden çıkılmaz hale geldi. Sezona eksi 9 puan ile başlama ihtimalimiz çok yüksek. Başlattığımız destek kampanyasında TR74 00 13 4000 0001 8414 8006 33 iban numarası ile ilgili bankaya yapılacak bağışlar Makukula dosyasını kapatmak için kullanılacak ve bağış yapan herkesin ismi, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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