İngiltere'nin Greater Manchester metropoliten kontluğunda, 53 yaşındaki bir kadın öğretmenin, çalıştığı okuldan 15 yaşındaki bir erkek öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk annesi olan Deborah Lowe isimli öğretmenin, yasal sebeplerden dolayı kimliği açıklanmayan erkek öğrencisi ile hem okul sınırları içinde hem de kendi evinde birlikte oldukları öğrenildi. Mahkemeye konu olan olayda, kadın öğretmenin, erkek öğrencisi ile yaşadığı ilişkinin ardından kendisine aşık olduğu ve peşini bırakmadığı iddiaları üzerinde duruluyor.

"DAĞILMIŞ HALDEYİM"

Erkek öğrenci, öğretmeni ile ilişkisini sonlandırma kararı aldı ve sosyal medya hesaplarında öğretmenini engelledi. Bunun üzerine öğretmen Lowe, öğrencisine, ön yüzünde mini eteğinin altında iç çamaşırı görünen bir kadın kartpostalı gönderdi ve bu kartpostalın arkasına bir de not yazdı. Lowe'nin, kartpostalın arkasına, "Bu fotoğraftaki kadın, sen beni engelledikten sonraki halimi temsil ediyor... Dağılmış haldeyim. Beni terk edip engelledin ve ben ne yaptığımı bile bilmiyorum... Başka kiminle bunları yaşayabilirim ki... Ben seni asla üzmedim, incitmedim, sana hiç zarar vermedim ve asla vermezdim. Lütfen sana ne yaptığımı söyle... Bunun sebebi benim şişman ve yaşlı bedenim mi? Bugün benim doğum günüm ve ben çok üzgünüm" yazdığı öğrenildi.

"SENİ ÇILGINCA ÖZLEDİM"

Cheshire'a bağlı Poynton kasabasında yaşayan evli ve 2 çocuk annesi kadın öğretmenin kartpostaldaki notunu, "Seni çılgınca özledim" diyerek bitirdiği ve birtakım uygunsuz kelimeler kullandığı belirtildi. 15 yaşındaki çocuğun annesinin, söz konusu kartpostalı bulduktan sonra polisi arayarak olayı ihbar etmesi ile gün yüzüne çıkan skandalın ardından, kadın öğretmen tutuklandı.

İSTİSMAR İDDİALARINI REDDETTİ

Önceki gün başlayan mahkemede, kadın öğretmen, öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadığını kabul etti. Ancak çocuğun 15 yaşında değil, 17 yaşında olduğunu ve o tüm bunlar yaşandığı sırada çocuğun zaten okulu bitirmiş olduğunu söyledi. Lowe, çocuğa cinsel istismarda bulunmasına yönelik iddiaları ise reddetti. Kadın öğretmenin, ülkede skandala yol açan mahkemesi devam ediyor. İngiltere'de cinsel ilişkide rıza yaşı 16 olarak kabul ediliyor.

Kaynak: haberinburada