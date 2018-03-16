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56. günde harita değişti, Afrin ikiye bölündü!

56. GÜNDE HARİTA DEĞİŞTİ, AFRİN İKİYE BÖLÜNDÜ!

Zeytin Dalı Harekatı'nın 56. gününde Afrin'de harita değişti. Terör örgütünün işgali altındaki bölge ikiye bölündü.

Tarih : 16 Mart 2018, 23:40
Puan Ver : 56. Günde Harita Değişti, Afrin İkiye Bölündü!(6/10)2

Zeytin Dalı Harekatı'nın 56. gününde son olarak teröristlerden temizlenen bölgelerle birlikte harita değişti. Teröristlerin kontrolündeki bölge ikiye bölündü. Teröristlerin kontrolündeki Afrin'in batısındaki bölge tamamen kuşatıldı.

MEYDANKİ KASABASINA GİRİLDİ

Afrin merkeze yönelik kuşatma operasyonları tüm hızıyla sürerken, gün içerisinde TSK desteğindeki ÖSO güçleri de stratejik öneme sahip Meydanki Kasabası'na şiddetli çatışmaların gölgesinde girdi. ÖSO güçleri ile birlikte önce Meydanki Kasabası'nın hemen üst tarafında bulunan Muhabbebe Köyü'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

TERÖR MEVZİLERİ HAVADAN VE KARADAN VURULDU

Afrin'den kaçmayı başararak evlerine dönmeye çalışan sivil vatandaşların güvenliği nedeniyle, TSK Komando Birlikleri ve keskin nişancılarının desteğinde ÖSO son derece hassas bir operasyonla köye girdi. Köydeki terörist mevzileri havadan ve karadan sürekli olarak vurulurken, teröristlerin köyden kaçtığı belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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