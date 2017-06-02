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57 ülkenin ulaştırma bakanı, yeni havalimanı'nı dinledi

57 ÜLKENİN ULAŞTIRMA BAKANI, YENİ HAVALİMANI'NI DİNLEDİ

İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün(OECD) Almanya'daki Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda, 57 ülkenin Ulaştırma Bakanlarına İstanbul Yeni Havalimanını anlattı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 12:25
Puan Ver : 57 Ülkenin Ulaştırma Bakanı, Yeni Havalimanı'nı Dinledi(6/10)5


İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün(OECD) Almanya'daki Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda, 57 ülkenin Ulaştırma Bakanlarına İstanbul Yeni Havalimanını anlattı. Dünyanın taşımacılık ve ulaştırma alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan forumda, çevresel performansı geliştiren, etkili ve güvenli ulaşım altyapı projelerine dikkat çekildi.



 



kaynak:sabah








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