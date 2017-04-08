Sürüye Yıldırım Düştü; 15 İnek Telef Oldu
Mardin'den Acı Haber! 2 Polis Şehit Oldu
Fenerbahçe'de İkinci Caner Erkin Vakası!
Eşofmanın Altına Topuklu Çizme Giyerek Yine Olay Yarattı
Bakan Çelik'ten Çiftçilere Büyük Müjde!
Beşiktaş Trabzon'da Böyle Karşılandı
İzmir'de Tehlikeli Gerginlik! 30 Kişi Yaralandı, 500 Suriyeli Mahalleyi Terk Etti
Stockholm Saldırısında Özbek Uyruklu Bir Kişi Tutuklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Trt'ye Canlı Yayın Tepkisi
Adil Kullanım Kotası Bu Saatler Arasında Kalktı!
Devrim Niteliğinde Kararlar Alacağız
Ve Ygs'den Beklenen Haber Geldi
Mardin'de Trafik Kazası: 2 Polis Öldü, 1 Yaralı
Van Persie Dönüyor
Mevsim Geçişleri O Hastalığa Kapı Açıyor!
Mersin'de Çevik Kuvvet Otobüsü Devrildi: 9 Yaralı
Chp Kadın Kolları Eski Genel Başkanı: Yeni Anayasaya 'evet' Diyeceğiz
Çavuşoğlu: Abd Müdahalesinin Devamı Gelmezse...
Bahçeli: Esed Yönetimi Layığını Buldu!
Bakıcıyı Öldürüp, Valizle Çöpe Attı!

59 füze piyasayı çalkaladı

59 FÜZE PİYASAYI ÇALKALADI

ABD'nin, Suriye'yi vurması küresel piyasalarda çalkantıya sebep oldu. Açılışta hızlı düşüş gün içinde yerini toparlanmaya bıraktı. En yüksek değer kaybı Rusya'da yaşandı. BİST ayakta kalırken, altın rekor kırdı, petrol yükseldi

Tarih : 08 Nisan 2017, 12:38
Puan Ver : 59 Füze Piyasayı Çalkaladı(9/10)7


ABD'nin Suriye'de rejime ait Şayrat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurmasının etkileri dün piyasalarda hissedildi. Operasyonun tek seferlik olduğuna yönelik açıklamaların etkisiyle de dünya borsalarında düşüş sınırlı kaldı.



Güvenilir liman arayışlarının hızlanması, altının yıldızını parlatırken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde düşüşler gözlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvilleri ile Japon yeninde de sınırlı yükseliş yaşandı. ABD ile gerilen ilişkiler nedeniyle, Rusya borsası ve para birimi en fazla değer kaybeden ülke oldu. Operasyonun arz güvenliğine yönelik yarattığı tedirginlik petrol fiyatlarını yükseltti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: 59  Füze  Piyasayı  Çalkaladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER