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6-0'dan Sonra Aykut Kocaman Gülüyor: Aferin Janssen'e Be, Vallahi Helal Olsun

6-0'DAN SONRA AYKUT KOCAMAN GÜLÜYOR: AFERİN JANSSEN'E BE, VALLAHİ HELAL OLSUN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Adana Demirspor maçında kazandıkları penaltıyı Ahmet Han Köse'ye attıran Janssen'e hayran kaldı: Vallahi helal olsun.

Tarih : 30 Kasım 2017, 16:20
Puan Ver : 6-0'dan Sonra Aykut Kocaman Gülüyor: Aferin Janssen'e Be, Vallahi Helal Olsun(9/10)5

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında attığı son penaltı golünün ardından Aykut Kocaman'ın söyledikleri dikkat çekti.

Kazanılan penaltıyı Ahmet Han Köse'ye attıran Janssen için "Aferin Janssen'e be, vallahi helal olsun" diyen Aykut Kocaman'ın görüntüleri sosyal medyada oldukça beğeni topladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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