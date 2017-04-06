Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

6 akıllı saate daha android wear 2.0 güncellemesi geldi

6 AKILLI SAATE DAHA ANDROİD WEAR 2.0 GÜNCELLEMESİ GELDİ

Google, geçtiğimiz günlerde sistemde bulunan bir hata yüzünden bazı cihazlar için güncellemenin ertelendiğini duyurmuştu. Ancak sorun çözülmüş gibi görünüyor. 6 akıllı saate daha Android Wear 2.0 güncellemesi geldi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 14:22
Puan Ver : 6 Akıllı Saate Daha Android Wear 2.0 Güncellemesi Geldi(6/10)7


Google, geçtiğimiz günlerde sistemde bulunan bir hata yüzünden bazı cihazlar için güncellemenin ertelendiğini duyurmuştu. Ancak sorun çözülmüş gibi görünüyor. 6 akıllı saate daha Android Wear 2.0 güncellemesi geldi.



Akıllı saatlerinizi kontrol etmenin ya da bir süre daha çekmecenizde daha tutmanın tam zamanı. Zira 6 akıllı saate daha Android Wear 2.0 güncellemesi geldi. Geçtiğimiz günlerde Android Wear 2.0güncellemesinin bazı saatler için ertelendiği duyulmuştu. Bunun nedeni işletim sisteminde bulunan bir hataydı.



Google, akıllı saatler Polar M600, Nixon Mission, Michael Kors Access, Fossil Q Wander veFossil Q Marshal‘ın güncellemeleri aldığını duyurdu. Kullanıcılar bu güncellemeyi denetlemek için; ayarlar>hakkında>sistem güncellemeri yolundan kontrol edip, uygulayabilir.



Son eklenenlerle birlikte toplamda 19akıllı saat, Android Wear 2.0 güncellemesi almış oldu. Bu sayı artacak ve LG Watch Sportgibi pazarın etkili oyuncuları da bu güncellemeyi alacak.



Google, sistemde bulunan bir hatanın güncellemenin gelmesini geciktirdiğini söylemişti. O hata her neyse çözülmüş gibi görünüyor. 10‘dan fazla Android Wear 1.xkullanan akıllı saat de güncellemeyi bekliyor.



Nokia 9, yeni Nokia OZO Audio teknolojisi ile gelecek








Etiketler: 6  Akıllı  Saate  Daha  Android  Wear  20  Güncellemesi  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER