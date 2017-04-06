Google, geçtiğimiz günlerde sistemde bulunan bir hata yüzünden bazı cihazlar için güncellemenin ertelendiğini duyurmuştu. Ancak sorun çözülmüş gibi görünüyor. 6 akıllı saate daha Android Wear 2.0 güncellemesi geldi.



Google, geçtiğimiz günlerde sistemde bulunan bir hata yüzünden bazı cihazlar için güncellemenin ertelendiğini duyurmuştu. Ancak sorun çözülmüş gibi görünüyor. 6 akıllı saate daha Android Wear 2.0 güncellemesi geldi.



Akıllı saatlerinizi kontrol etmenin ya da bir süre daha çekmecenizde daha tutmanın tam zamanı. Zira 6 akıllı saate daha Android Wear 2.0 güncellemesi geldi. Geçtiğimiz günlerde Android Wear 2.0güncellemesinin bazı saatler için ertelendiği duyulmuştu. Bunun nedeni işletim sisteminde bulunan bir hataydı.



Google, akıllı saatler Polar M600, Nixon Mission, Michael Kors Access, Fossil Q Wander veFossil Q Marshal‘ın güncellemeleri aldığını duyurdu. Kullanıcılar bu güncellemeyi denetlemek için; ayarlar>hakkında>sistem güncellemeri yolundan kontrol edip, uygulayabilir.



Son eklenenlerle birlikte toplamda 19akıllı saat, Android Wear 2.0 güncellemesi almış oldu. Bu sayı artacak ve LG Watch Sportgibi pazarın etkili oyuncuları da bu güncellemeyi alacak.



Google, sistemde bulunan bir hatanın güncellemenin gelmesini geciktirdiğini söylemişti. O hata her neyse çözülmüş gibi görünüyor. 10‘dan fazla Android Wear 1.xkullanan akıllı saat de güncellemeyi bekliyor.



Nokia 9, yeni Nokia OZO Audio teknolojisi ile gelecek