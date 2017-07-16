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6 Arap Ülkesi, Katar'ın Dünya Kupası'nın Ev Sahipliğinin İptali İçin Başvurdu
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6 Arap Ülkesi, Katar'ın Dünya Kupası'nın Ev Sahipliğinin İptali İçin Başvurdu

6 ARAP ÜLKESİ, KATAR'IN DÜNYA KUPASI'NIN EV SAHİPLİĞİNİN İPTALİ İÇİN BAŞVURDU

Katar'a diplomatik ambargo uygulayan altı Arap ülkesi, FIFA'ya, Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nın ev sahipliğinin iptali için başvurdu.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 16:20
Puan Ver : 6 Arap Ülkesi, Katar'ın Dünya Kupası'nın Ev Sahipliğinin İptali İçin Başvurdu(5/10)1

Geçen ay Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen altı Arap ülkesinin FIFA'ya Katar'ın Körfez'deki terör üssü olduğunu öne sürerek Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliğini iptal etmesi için başvurdu.

MADDE BİLE BULMUŞLAR

İsveç'te yayınlanan habere göre, Suudi Arabistan, Yemen, Moritanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın, FIFA yasasının 85. Maddesine göre bu tür durumlarda bir ülkenin ev sahipliğinin iptal edilebileceğini öne sürerek FIFA'ya katarın ev sahipliğini iptal etme başvurusunda bulundu. İddialar rağmen FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun konu ile ilgili herhangi bir belge almadığını öğrenildi.

UYUM İÇİNDELER

FIFA sözcüsü başkanın kesinlikle böyle bir belge almadığını ve herhangi yorumda bulunmadığını söyledi. FIFA sözcüsü ayrıca FIFA'nın dünya kupası sırasında oluşacak herhangi problem riskine karşı Katarlı yetkililer ile uyum içinde çalıştığını söyledi.

Katar Dünya Kupası organizasyonunda bir yetkili ise Suudi ve diğer Arap ülkelerinin böyle bir çalışma içinde olduklarının farkına olduklarını ama herhangi bir mektup veye belge ellerine ulaşmadığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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