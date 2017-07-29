Ankara'nın Yeni Mahalle İlçesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Gamze ile 38 yaşındaki Serkan Acartepe çiftinin, 2.5 yıl önce Zehra Melis adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.

DAHA 3 AYLIKKEN TEPKİ VERMEYE BAŞLADI

Zehra Melis, üç aylıkken anne ve babasının davranışlarına tepki verince ailesi büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşıtlarına göre çok farklı tepki veren Zehra Melis, 6 aylık iken ise konuşmaya başladı.

17 AYLIKKEN OKUMAYA BAŞLADI

Ailesinin kendisine aldığı kitapları rahatlıkla 17 aylıkken akıcı bir şekilde okumaya başlayan Zehra Melis, daha sonra İstiklal Marşı, İzmir Marşı'nı tamamını ezberledi. Bunun yanı sıra çok sayıda duayı ezberleyen Zehra Melis, kendisine yöneltilen '23 Nisan ne bayramı', 'Cumhuriyeti kim kurdu' gibi soruları ise rahatlıkla cevaplıyor. Odasında tahtaya yazılan yazıları rahatlıkla okuyan Zehra Melis, İngilizce olarak ise ayları tek tek okuyup, sayıları rahatlıkla sayması dikkat çekiyor. Zehra Melis'in ailesi ise kızlarının eğitimi için yardım bekliyor.

"TEK İSTEĞİMİZ ONUN HARCANMAMASI"

Özel bir firmada çalışan baba Serkan Acartepe, kızının bu durumundan çok şaşkın olduğunu söyleyerek,"Aklımda böyle bir şey yoktu. Tabi baştan farkına varamadık açıkçası. Annesi daha çok ilgileniyordu. Ben tamamen onun ihtiyaçları ile ilgilendim. Ama annesi keşfetti özelliğini. Zamanla bende farklı olduğunu anladım. Tabi hem mutluyum hemde endişeliyim açıkçası. Çünkü ileride ne olacak, bazen bu tip çocuklarda sosyal hayata çok karışamıyorlar. Ama şu anda öyle bir durumu yok. Kendisinden büyük ve küçük çocuklarla iletişimi gayet iyi. Tek isteğimiz onun harcanmaması, iyi bir eğitim alması" dedi.

"9 AYLIK İKEN BÜTÜN DUALARI ÖĞRENMEYE BAŞLADI"

Anne Gamze Acartepe ise, kızı Zehra Melis'in 3 aylık iken 'ayağını kaldır', 'kolunu kaldır' sorularına tepki vererek ayağını ve kolunu kaldırdığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Bununla alakalı biz doktora gittik. Doktor bunun bir tesadüf olduğunu, bunun mümkün olmayacağını söyledi. Biz 'tamam' dedik. Üç aylık iken bizim hikaye kitaplarımızı çevirebiliyordu ve kitapların sayfalarını çevirebiliyordu ve konuşmaya çalışıyordu. Biz yine normal dedik. 6 aylık iken gayet konuşmaya başladı. Tabi 9 aylık iken bütün duaları, sureleri öğrenmeye başladı. Kitapta kendi kendine bir şeyler anlatmaya başladı. İngilizce sayılar saymaya başladı. Bu defa baktık İngilizce şarkılar ezberlemeye başlamış. İlgileniyor diye sürekli kitap evlerine gidiyorduk. Sonra onları 17 aylık iken ezberlemeye başladı. Şu anda bütün bilim kitabı olsun, çocuk kitabı olsun çok akıcı bir şekilde 17 aylıktan itibaren hepsini okuyabiliyor. Gittiğimiz bütün ortamlarda hemen fark ediliyor. Melasa hiç bir şeyi unutmuyor. Dışarıda 3 hafta önce tesadüfen alışverişte gördüğümüz bir çocukla konuşuyor diyelim, oraya tekrar gidelim konuştuğu o ismi biliyor ve onu istiyor. Pedagog'umuz var, kendisi 'dahi' olduğunu söylüyor"

Anne Gamze Acartepe tek isteklerinin ise, çocuklarının çok iyi bir eğitim almasını ve bu yönde kendilerine devletin sahip çıkması olduğunu belirtti.

Kaynak: haberinburada