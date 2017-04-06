

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 6 terörist silahları birlikte etkisiz hale getirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Tatvan'a bağlı Anadere ve Odabaşı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.







Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bitlis İli Jandarma sorumluluk bölgesinde teröristle mücadele harekâtı kapsamında kış operasyonlarına devam edilmekte olup, Tatvan ilçesi Anadere-Odabaşı bölgesinde 03 Nisan 2017 tarihinde başlatılan Şehit J. Ütğm Ömer BOZKURT operasyonu başlatılmış ve halen devam etmektedir. Operasyonda 04 Nisan 2017 günü bir grup BTÖ mensubuyla sıcak temas sağlanmış, bölgeye silahlı helikopterler ve uçaklarla Hava Hücum Harekâtı düzenlenmiştir.







kaynak:sabah