6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
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6 yaşında oturduğu yerden 11 milyon dolar kazandı

6 YAŞINDA OTURDUĞU YERDEN 11 MİLYON DOLAR KAZANDI

6 yaşındaki Youtuber Ryan, Youtube üzerinde oyuncak değerlendirmesi yaptığı Ryan ToysReview isimli kanalıyla geçen yıl 11 milyon dolar gelir elde etti.

Tarih : 12 Aralık 2017, 14:00
Puan Ver : 6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı(10/10)6

Oyuncak merakıyla bilinen Ryan isimli çocuk, 4 yaşında çekmeye başladığı oyuncak yorumlarını Youtube üzerinde yayınlamaya başlayınca ünlü oldu. 6 yaşındayken 10 milyon aboneye ulaşan Ryan, geçen yıl 11 milyon dolar gelir elde etti.

11 MİLYON DOLAR KAZANDI

Forbes'un yayınladığı yılın çok kazanan Youtube ünlüleri listesinde Ryan ToysReview kanalı vergi öncesi 11 milyon dolarlık gelirle, Smosh ile birlikte 8. sırayı paylaştı.

4 yaşındayken oyuncak videoları izlemeye başlayan ve sonrasında ailesine neden kendisinin oyuncak yorumlamadığını soran Ryan, 2015 yılının mart ayında kanalını açmıştı. Kanal neredeyse her gün bir değerlendirme yapıyor.

10 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

2015 temmuz ayında yayınladığı bir videonun popüler olmasıyla ünü artan Ryan ToysReview kanalı şu ana dek 800 milyon izleyiciye ulaşmış durumda. Ryan'ın ünün borçlu olduğu video ise "GIANT EGG SURPRISE" yani "büyük yumurta sürprizi" ismindeki, Pixar'ın araba serisinden 100 adet oyuncağın bulunduğu kutuyu açtığı bir video.

Kanalda artık oyuncakların yanı sıra çocuklara yönelik gıda ve diğer ürünler de sergileniyor. 10 milyon takipçisi olan kanalın sadece reklam gelirinden aylık 1 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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