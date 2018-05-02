6 YIL SONRA GİTTİĞİ ÜLKEDE ŞIKLIĞIYLA FİRST LADY'İ GÖLGEDE BIRAKTI!
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in eşi Kim Jung-sook ile bir araya gelen Emine Erdoğan, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından kapıya kadar uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un eşi Kim Jung-sook ile bir araya geldi. Son derece sıcak geçen görüşmenin ardından Kim, Erdoğan'ı kapıdan uğurladı.
6 YIL SONRA BİR İLK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrası resmi temaslarda bulunmak üzere 6 yıl sonra ilk kez Güney Kore'ye gitti. Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon tarafından resmi törenle karşılandı.
EMİNE ERDOĞAN, YİNE ŞIKLIĞINDAN ÖDÜN VERMEDİ
Yurt dışı ziyaretlerinde eşi Emine Erdoğan'ı sürekli yanında bulunduran Erdoğan, Güney Kore ziyaretinde de bu geleneğini bozmadı. Bu ziyarette her zaman olduğu gibi şıklığından ödün vermeyen Emine Erdoğan'ın yanında Güney Kore liderinin eşinin sönük kalması dikkat çekti.
MUTLULUK FOTOĞRAFLARA DA YANSIDI
Lider eşlerinin samimi bir havada geçen görüşmelerinde yüzlerindeki mutluluk ifadesi fotoğraf karelerine de yansıdı.
İkilinin buluşması objektiflere böyle yansıdı;2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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