Bosch, Dizel Otomobiller İçin Zehirli Gaz Salınımını Önleyecek Çözümü Buldu
Lise Öğrencisi Tüfekle Kafasına Sıkarak İntihar Etti
Şenol Güneş'ten Yurt Dışına Gidiyor Musunuz? Sorusuna İlginç Yanıt
Tramvayda Ayakkabısını Çocuğa Giydirip Yola Çorapla Devam Etti
Seçim Vaatleri Belli Oluyor! İşte Chp'nin Asgari Ücret Önerisi
İstanbul'daki 20 Kara Noktaya Dikkat!
Ertuğrul Sağlam, Takımda Kalmak İçin Kulübün Satışını Bekliyor
Şenol Güneş, Gs Maçı Sonrası Bodrum'a Gitti
Kırmızı Bültenle Aranan Pkk'lı Terörist İç Çamaşırıyla Yakalanmış
Mezarlıkta Ağlayan Gizemli Kız, 5. Kez Geldi! Polis Yakalayamadı
Herkes Bunu Bekliyordu! Instagram'a Yeni Bir Özellik Daha Geliyor
Üç Saatlik Operasyonla Buzağı Arda Sağlığına Kavuştu
Kalp Krizi Geçiren Ünlü İş Adamı, Hayatını Kaybetti
15 Temmuz Soruşturmasında Bakan Faruk Çelik'i Ele Geçirme Planının Yazışmaları Çıktı
Akşener, Cumhurbaşkanı Adaylığı Başvurusu Yaptı
6 Yıl Sonra Gittiği Ülkede Şıklığıyla First Lady'i Gölgede Bıraktı!
Fetö'nün Abd'deki İki Elebaşı Görüntülendi!
Seçmen Listeleri Askıya Çıktı! Sorgulamak İçin Tıklayın
Murat Boz İle Aslı Enver Ayrılığının Detayları Ortaya Çıktı
Dünya Beşik Gibi! Son 24 Saatte 3 Büyük Deprem Meydana Geldi

6 yıl sonra gittiği ülkede şıklığıyla First Lady'i gölgede bıraktı!

6 YIL SONRA GİTTİĞİ ÜLKEDE ŞIKLIĞIYLA FİRST LADY'İ GÖLGEDE BIRAKTI!

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in eşi Kim Jung-sook ile bir araya gelen Emine Erdoğan, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından kapıya kadar uğurlandı.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : 6 Yıl Sonra Gittiği Ülkede Şıklığıyla First Lady'i Gölgede Bıraktı!(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un eşi Kim Jung-sook ile bir araya geldi. Son derece sıcak geçen görüşmenin ardından Kim, Erdoğan'ı kapıdan uğurladı.

6 YIL SONRA BİR İLK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrası resmi temaslarda bulunmak üzere 6 yıl sonra ilk kez Güney Kore'ye gitti. Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon tarafından resmi törenle karşılandı.

EMİNE ERDOĞAN, YİNE ŞIKLIĞINDAN ÖDÜN VERMEDİ

Yurt dışı ziyaretlerinde eşi Emine Erdoğan'ı sürekli yanında bulunduran Erdoğan, Güney Kore ziyaretinde de bu geleneğini bozmadı. Bu ziyarette her zaman olduğu gibi şıklığından ödün vermeyen Emine Erdoğan'ın yanında Güney Kore liderinin eşinin sönük kalması dikkat çekti.

MUTLULUK FOTOĞRAFLARA DA YANSIDI

Lider eşlerinin samimi bir havada geçen görüşmelerinde yüzlerindeki mutluluk ifadesi fotoğraf karelerine de yansıdı.

İkilinin buluşması objektiflere böyle yansıdı;

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 6  Yıl  Sonra  Gittiği  Ülkede  Şıklığıyla  First  Lady  İ  Gölgede  Bıraktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER