6 YILDIR HAYALİ KURULAN STAT, SONUNDA TAMAMLANDI
Taraftarların 2012 yılından beri hayalini kurduğu Akhisarspor Stadı, sonunda tamamlandı. Manisa ekibi, 2. yarıda maçlarını yeni stadında oynayacak.
Süper Ligdeki 6'ncı sezonunda 9 maç üst üste kazanamayıp ilk yarıyı düşme korkusuyla tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, ikinci yarıda ilk kez kendi stadına kavuşacak. Yeşil-siyahlıların 2012 yılından bu yana hayali olan 12 bin kişilik yeni stadın 28 Ocak'ta Antalyaspor'la oynanacak 2'nci devrenin ilk iç saha maçında hizmete açılması bekleniyor. Stadın ilk olarak Mayıs 2013'te yapılan ama inşaat süreci uzayan ihalesi, geçtiğimiz mart ayında 71 milyon TL bedelle yenilenmişti.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Spor Toto Teşkilatı'nın mali desteğiyle yapımı hızlanan 52 bin metrekare alana sahip UEFA standartlarındaki Spor Toto Akhisar Stadyumu'ndaki çalışmalar bitti. Tribünler, çatı, skorbord, ışıklandırma, koltuklandırma, iç işçilik ve peyzaj çalışmaları tamamlanan tesise serilen çimlere de hibrit uygulaması yapıldı. İç saha maçlarını yıllardar ilçe merkezi yerine Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamak zorunda kalan yeşisiyahlı ekip, yeni yılda yeni stadında yeni başarılar yakalamayı hedefliyor.
Kaynak: haberinburada
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