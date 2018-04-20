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60 Bin Liraya Çoban Bulamıyorlar

60 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMIYORLAR

Ağrı'da besiciler kış mevsiminden bu yana aradıkları çobanları bir türlü bulamadı. Geçtiğimiz yıl 2 çobana bir sezonda 50 bin lira para veren köylüler bu yıl 60 bin liraya çoban bulamamaktan yakındı.

Tarih : 20 Nisan 2018, 12:20
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan 50 haneli Aşağı Toklu köyünde geçimini çiftçilikle sağlayan besiciler, kış mevsiminin önceki yıllara göre sıcak geçmesini fırsat bilip aylar öncesinden bölgede bulunan köyler ve ilçelerde çoban aramaya başladı. Hayvanlarını otlatmak için çoban bulamayan köylüler, mart ayından bu yana büyükbaş hayvanlarını nöbetleşe otlatmak zorunda kalıyor. Çoban bulamama endişesi yaşayan köylüler, 'herkes iş yok diyor, ama biz 50-60 bin liraya çoban bulamıyoruz' diyerek yakındı.

"ÇOBANLAR GELİP ARABA ALIP GİDİYORLAR"

Köyde hayvanlarını komşuları ile nöbetleşe otlatan Abdullah Deniz, köye gelen çobanlara birçok kolaylığın sağlandığını dile getirerek köylülerin süt, peynir, ekmek verdiklerini kaydetti. Kış mevsiminden bu yana köylüler olarak yoğun çaba harcadıklarını ancak çoban bulamadıklarını söyleyen Deniz, "Biz çoban bulamıyoruz, köylüler olarak hayvanlarımızı sırasıyla otlatıyoruz. Çok mağdur durumdayız, kendimiz gitmek zorunda kalıyoruz. 600'e yakın büyükbaş hayvan var, çobanlara yaklaşık 50 bin lira para veriyoruz, adam da bulamıyoruz. Çoban arıyoruz bulamıyoruz, perişanız. Çobanlık yapmak isteyen gelsin bizim hayvanlarımızı otlatsın. Çobanlar gelip köyde araba alıp gidiyorlar. İyi bir para ama gelmiyorlar" dedi

"HAYVANLARIMIZI OTLATMALARI İÇİN BİZ 50-60 BİN LİRA VARA VERİYORUZ"

Hayvanlarını komşuları ile birlikte sırasıyla otlatan Hakkı Demir ise, herkesin kendi hayvanını otlatmaya çalıştığını belirtti. İnsanların işsizlikten yakındığını kendilerinin ise oldukça yüksek bir fiyat vermelerine rağmen çoban bulamadıklarını vurgulayan Demir, "Çoban bulamıyoruz, 'memlekette herkes işsizlik falan var diyor' biz 50-60 bin lira vara veriyoruz hayvanlarımızın önüne gitmesi için çoban bulamıyoruz. Köyde yaklaşık 600 büyükbaş hayvan var ve 50 aile besicilik yapıyor, adam bulamıyoruz. Çoban bulmak için çevrede geziyoruz, kimse yok bulamıyoruz. İnsanlar işsizlikten yakınırken nasıl bir şeyse biz bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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