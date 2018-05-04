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60 Kiloluk Tümörü Çıkarmak İçin 20 Cerrah Saatlerce Çaba Harcadı
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60 kiloluk tümörü çıkarmak için 20 cerrah saatlerce çaba harcadı

60 KİLOLUK TÜMÖRÜ ÇIKARMAK İÇİN 20 CERRAH SAATLERCE ÇABA HARCADI

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan kadının yumurtalıklarındaki 60 kilogramlık tümör, 20 cerrahın katıldığı ameliyat ile başarıyla çıkarıldı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : 60 Kiloluk Tümörü Çıkarmak İçin 20 Cerrah Saatlerce Çaba Harcadı(9/10)5

Yumurtalıklarında 60 kilogramlık tümör bulunan 38 yaşındaki kadın, 20 cerrahın katıldığı operasyon ile ameliyat edildi. Kadının tümörünün iyi huylu olduğu açıklandı.

EN BÜYÜĞÜ!

60 kiloluk tümörünün sindirim sistemini ezdiği söylenen kadının ameliyatı 5 saat sürdü. Şimdiye kadar yapılan en büyük tümör operasyonu olan işlem sonrası hasta 2 hafta hastaneden kaldıktan sonra taburcu edildi. Durumu iyiye giden kadının tümörünün haftada 5 kiloya yakın büyüme göstermesi doktorların bile ağzını açık bıraktı.

ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Cerrahlarınnasıl bu kadar hızlı büyüdüğünü anlamak için tümör üzerinde çalıştıkları belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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