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60 Yaşındaki Mehmet Ali Erbil: 30 Yaşındaki Kadını Bünyem Kabul Etmiyor
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60 Yaşındaki Mehmet Ali Erbil: 30 Yaşındaki Kadını Bünyem Kabul Etmiyor

60 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ ERBİL: 30 YAŞINDAKİ KADINI BÜNYEM KABUL ETMİYOR

Mehmet Ali Erbil verdiği röportajda "30 yaş kadını bünyem kabul etmiyor." dedi. "20'lik kızların bünyesi sizi nasıl kaldırıyor?" denilince "Şöhret, para sonuçta bakıyorlar" diye cevap verdi.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 08:30
Puan Ver : 60 Yaşındaki Mehmet Ali Erbil: 30 Yaşındaki Kadını Bünyem Kabul Etmiyor(7/10)3

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Bir kadında olmazsa olmaz kriterinin "30 yaşı bünyem kaldırmıyor." diyerek 30 yaşın altındaki kadınlarla ilgilendiğini itiraf etti.

"20'LİK KIZLAR BAKIYOR"

"30'u bünyem kaldırmıyor" diyen Erbil'e, "20'liklerin bünyesi sizi nasıl kaldırılıyor" şeklinde soru yöneltilince "Şöhret ya da para sonuçta bakıyorlar." dedi.

MALI: BENİ NE EŞCİNSELLER İSTEDİ

Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan eşcinsel dedikodularına da cevap verdi. "Eşcinsel değilim ama homofobikte değilim. Zaten eşcinsel olsaydım ohoo... Beni ne eşcinseller istedi" diyerek homoseksüel olmadığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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