"Fırıncı Orhan" bir Ankara markası… Temeli 1958 yılında Çukurambar'da atıldı. Çankırılı Orhan Ayhan'ın küçük bir mahalle fırını ile başlayan yolculuğunu üçüncü kuşak devam ettiriyordu.



EKMEK FIRINI İLE BAŞLADI



Orhan Ayhan Çukurambar'daki ekmek fırınını 1958 yılında açtı. Adını işyerine de veren Orhan Ayhan'ın işleri yolunda gitti. Zaman içinde Ayhan'ın işlerini oğlu devraldı. Şimdilerde ise Ayhan Ailesi'nde üçüncü kuşak işleri yürütüyor.



İKİNCİ KUŞAK İLE MARKALAŞTI



İkinci kuşak ile birlikte Fırıncı Orhan'da markalaşma sürecine girildi. Fırıncı Orhan ismi ile yeni şubeler açıldı ve farklı bir konsept geliştirildi. Hem fırın, hem market hem restoranın bir arada bulunduğu Çukurambar'daki Fırıncı Orhan Gurme ise, konsept olarak Türkiye'de bir ilk oldu.



SIKINTIYA GİRDİ İFLAS ERTELEME İSTEDİ



Şube sayısı 15'e, çalışan sayısı 500'e dayanan Fırıncı Orhan'da sıkıntılı süreç ise geçtiğimiz yılın başında görülmeye başlandı. Alınan tüm tedbirlere rağmen sıkıntı aşılamayınca Fırıncı Orhan Unlu Mamülleri İmalat Pazarlama A.Ş için iflas erteleme talebinde bulunuldu.







kaynak:hürriyet