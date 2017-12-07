Medipol Başakşehir Taraftarından Filistin'e Destek
Samsunspor'da Büyük Deprem! 10 Futbolcu Tff'ye Başvurdu
Benzine 14 Kuruş İndirim Geldi
Fenerbahçe'de Alper Potuk Bursaspor Maçı Kadrosuna Alınmadı
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Yetim, Pfdk'ya Sevk Edildi
Sivassporlu Ndinga: 3-4 Sene Önce Galatasaray Beni Transfer Etmek İstedi
Bitcoin, 15 Bin Doları Aşarak Tarihi Rekor Kırdı
Türkiye'nin Tatil Cennetinde 3 Kiloluk Et Mantarı Bulundu
Fenerbahçe Genç Yeteneği Kadrosuna Kattı
Filistin'de Tansiyon Yüksek! İsrail Polisi Saldırdı: 49 Yaralı
Leipzig-Beşiktaş Maçında Alman Taraftar, Kalp Krizi Geçirerek Öldü
Fatih Terim İle İlk Görüşme Gerçekleşti! İşte Verdiği Cevap
Rafael Nadal'a Göre Tarihin En Büyüğü Roger Federer
Başbakan Yıldırım: Vergi Reformunu Yapacağız
Asgari Ücretliye Maaş Koruması! Vergi Kesintileri Agi'ye Eklenecek
Yunanistan'da İkinci Lozan Restleşmesi! Erdoğan'dan Çipras'a: Lozan Sadece Ege Mi?
Spk, 8 Foreks Sitesini Kapattı
Brüksel Euro 2020 Hakkını Kaybetti
Yunanlar, Erdoğan'ın Lozan Restini Böyle Gördü
Moskova-Antalya Arasına Yeni Bir Hava Yolu Şirketi Geliyor

60 Yıllık Hayal, Ünlendi Barajı Gerçek Oluyor

60 YILLIK HAYAL, ÜNLENDİ BARAJI GERÇEK OLUYOR

"Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır, 60 yıllık hayali Ünlendi Barajı'nın gelecek yıl açılmasıyla yeniden hayat bulacak.

Tarih : 07 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : 60 Yıllık Hayal, Ünlendi Barajı Gerçek Oluyor(5/10)1

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin Aras Dağları bölgesinde yapımı devam eden Ünlendi Barajı, bölge halkının tarım ve içme suyu konusunda adeta umudu oldu. Yaklaşık 60 yıl önce planlanan ve son 10 yıl içerisinde yapımı hızlandırılan barajın 2019 yılında tam anlamıyla hizmete sunulması hedefleniyor.

"KENT MERKEZİNİ, 3 İLÇEYİ, 3 BELDEYİ VE 70 KÖYÜ ETKİLEYECEK"

Barajın faaliyete başlamasıyla sahip olduğu mikroklima iklimi ve toprak yapısıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen kentin, merkezinin yanı sıra 3 ilçe, 3 belde ve 70'e yakın köyün içme ve tarım suyu ihtiyacı karşılanacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'ın Doğu Anadolu için önemli tarım merkezlerinden olduğunu söyledi.

Coğrafik yapısı nedeniyle kaynak sularının tarım sulama ihtiyacını karşılamadığı Iğdır'da bu durumun önemli sorun olduğunu aktaran Yılmaz, "Iğdır Doğu Anadolu bölgesinin Çukurovası'dır, öyle isimlendiriyoruz. Muazzam bir tarım ve hayvancılık potansiyeli var. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde en önemli unsurlardan biri sulama meselesidir." dedi.

"ASRIN PROJESİ"

Barajın önemine vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Iğdır Ovası'nın daha bereketli hale gelmesi, buradaki üretimin artması için sulama çok önemli. Dolayısıyla geçmişten bu güne bu konuda önemli çalışmalar yapıldı. Yıllar yılı konuşulup da yapılmayan, programa alınmayan bir Ünlendi Barajı'mız vardı. Çok şükür bu bizim hükümetlerimize nasip oldu. Ben de Kalkınma Bakanlığım döneminde projeyi Devlet Su İşlerinin (DSİ) yatırım programına almıştım. Uzun yıllar, belki bir nesil tartışılan konuyu programa alarak hayata geçirmeye başladık. Şu anda proje devam ediyor. İnşallah uygulamada da hızlanarak hem içme suyu açısından çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak, hem de sulama açısından çok faydalı olacak."

"GÜVEN ORTAMI VE YATIRIMLAR SAYESİNDE ÜRETİMDE ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Yılmaz, bölgeye yapılan yatırımlardan olumlu sonuçlar alındığını ve bu yatırımların bölgenin kalkınmasında önemli rol oynadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte bir taraftan huzur ve güven ortamının pekişmesiyle ki çok huzurlu bir ortam görüyoruz çok şükür ama daha da pekişmesiyle, diğer taraftan bugüne kadar yaptığımız havalimanı, üniversite, yollar gibi bütün altyapıların katkısıyla özel sektörde ciddi bir üretim artışı bekliyoruz. Bunun da genç nüfusu olan bu bölgemizde gençlerimizin istihdamına, halkımızın refahına yansımasını bekliyoruz."

Bölgedeki yatırımların ve halkın taleplerinin sürekli takip edildiğini belirten Yılmaz, "Biz de AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak yine önümüzdeki süreçte Iğdır'a geleceğiz, ilimizin ekonomik beklentilerini, halkımız neden memnun, hangi konuları hızlandırmamızı istiyor, gelecekte neler bekliyor, bunları yine daha geniş kapsamlı bir şekilde ele alıp belli bir yöntemle değerlendirmeye gayret edeceğiz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 60  Yıllık  Hayal  Ünlendi  Barajı  Gerçek  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER