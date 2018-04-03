60 YILLIK RÜYA GERÇEK OLDU! ERDOĞAN VE PUTİN AKKUYU'NUN TEMELİNİ ATTI
Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atıldı.
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Kaynak: haberinburada
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