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60 Yıllık Rüya Gerçek Oldu! Erdoğan Ve Putin Akkuyu'nun Temelini Attı
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60 YILLIK RÜYA GERÇEK OLDU! ERDOĞAN VE PUTİN AKKUYU'NUN TEMELİNİ ATTI


60 yıllık rüya gerçek oldu! Erdoğan ve Putin Akkuyu'nun temelini attı
Tarih : 03 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : 60 Yıllık Rüya Gerçek Oldu! Erdoğan Ve Putin Akkuyu'nun Temelini Attı(9/10)5

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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