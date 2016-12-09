

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Isparta Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle formu programında konuştu.







Ekonomi Koordinasyon Kurulunda alınan kararlara ilişkin açıklamada bulunan Müezzinoğlu, "Yaklaşık 600 bin istihdama önümüzdeki yıl bakanlık olarak destek vereceğiz. Burada, üniversite öğrencilerimize, 600 bin gencimize veya işsizimize istihdam alanlarımızı genişletiyoruz, desteklerini veriyoruz. 1 milyon 200 bin lise ve üniversite öğrencisine, staj veya çıraklık dönemlerinde asgari 130 ila 260 lira arasında aylık harçlıkları vererek de milyonlarca gencimizi çıraklığa eğitime, mesleğini kazanmasına destek verecek ve bu ülkenin yarınlarına onların daha aktif katılımlarına destek olmuş olacağız. Bu ülke geleceği aydınlık bir ülke, bu millet büyük bir millet. Her yaşta 1 milyon 250 bin genci olan bir ülkeyiz. 5 yaşlık dilimde 6 milyondan fazla genç, üretken, geleceğe güçlü yürüyen genci olan bir ülkeyiz. Onlara daha güzel bir Türkiye zemini hazırlamak da bizim görevimizdir" dedi.







MİLLETİN ENSESİNDE BOZA PİŞİRMEK İSTEYENLERE HAYIR DEDİK







AK Parti kurulurken Türkiye ve Dünyaya 3 mesaj verildiğini belirten Müezzinoğlu, "Bunlardan birincisi AK Parti milletin partisidir. Kurulduğumuz günden bugüne hep merkeze milletimizi aldık. Milletin partisi olmayı kendimize şiar edindik. Milletimizin yarınlarını bugünden daha iyi yapabilmek adına kurulduğumuz günden bugüne hem milletimiz dedik, ülkemiz dedik. Ülkemizin ve milletimizin yarınları dedik. Dolayısıyla birinci ayağımız milletimiz. İkincisi bu siyasi yolculuğa çıkarken milletimizin yarınlarına kendimizi inanarak, milletimize güvenerek çıktık dedik. Dolayısıyla güvendiğimiz adres millettir ve hep millete sırtımızı dayayarak bugünlere geldik.Milletin dışında herhangi bir adrese asla yaslanmadık. Belirli güç odaklarına asla dayanmadık. Sermayesiydi, medyasıydı, şuradaki güç odağıydı, şuydu buydu demedik en büyük güç millettir dedik. Milletle bu yola çıktık, milletle beraber bu yolcuğu yaptık. Üçüncü temel cümlemiz de Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'deki hiç bir şeyin eskisi gibi olmamasıyla ilgili elimizden geleni yaptık. Milletin ensesinde boza pişirmek isteyenlere hayır dedik. Milletin ümüğünü sıkıp da onun yarınlarını karartmaya çalışanlara hayır, AK Parti olduğu sürece milletin ümüğüne dokunamazsın dedik. Milletin hak ve hukukunu koruyarak bugünlere geldik" diye konuştu.







kaynak:milliyet