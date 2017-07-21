6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anbean kameralara yansıdı.
Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
8 KİLOMETRE DERİNLİKTE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Para Vermeyen Eşini Dövüp Eve Kilitledi Verdiği İfadede Olayı Abarttığını Söyledi
- Gri Listedeki İki Üst Düzey Pkk'lı Ağrı'da Öldürüldü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yekta Saraç'ı Yeniden Yök Başkanı Atadı
- Şehit Öğretmenin Fotoğrafını Asarken Silahlı Saldırıya Uğrayan İş Adamı: Pkk'lılar 8 El Ateş Açtı
- Boynuzu İçin Koruma Altındaki 4 Kızıl Geyik Başları Kesilerek Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 'yürüyemiyorum' Dedi Sosyal Yardım Aldı, Afrika'nın Zirvesine Tırmandı
- Abd'nin Eğitim Kampında Eğitilen Pkk'lı Teröristlerin Mezuniyet Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Katar'dan Sonra Körfez'de Yeni Kriz! Kuveyt İran Büyükelçisini Kovdu
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki: Almanya Kabul Edilemez Taleplerde Bulunuyor
- Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını Değiştirmedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar