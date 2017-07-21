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6,3 Büyüklüğünde Deprem Anı Güvenlik Kamerasında

6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anbean kameralara yansıdı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 08:10
Puan Ver : 6,3 Büyüklüğünde Deprem Anı Güvenlik Kamerasında(8/10)4

Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

8 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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