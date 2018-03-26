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64 KİŞİ AVM'DE CAN VERMİŞTİ! İŞTE CAN PAZARINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER


64 kişi AVM'de can vermişti! İşte can pazarından yeni görüntüler
Tarih : 26 Mart 2018, 20:00
Puan Ver : 64 Kişi Avm'de Can Vermişti! İşte Can Pazarından Yeni Görüntüler(7/10)3

Rusya'da 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM yangınının görüntüleri ortaya çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında birçok insana hala ulaşılamadı.

AVM YANGININDA 64 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'nın Kemerovo şehrinde 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının başladığı anlar ve yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı. Alışveriş merkezinin en üst katında bulunan sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda çıkan yangında 64 kişi hayatını kaybetmişti.

BİRÇOK İNSANA HALA ULAŞILAMADI

Görüntülerde alevlerin yükselmesiyle ortalık bir anda yangından çıkan dumanların etkisi altına kaldı. İnsanlar da panik içinde kaçışmaya başladı.

Adeta can pazarının yaşandığı alışveriş merkezinde birçok insana hala ulaşılamadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin'e AVM'deki yangında ölenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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