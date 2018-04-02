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68 bin dolarlık soygun kamerada! Camı patlatıp çantayı kapıp kaçtılar

68 BİN DOLARLIK SOYGUN KAMERADA! CAMI PATLATIP ÇANTAYI KAPIP KAÇTILAR

Bursa'da, park halindeki aracın camını kıran hırsız, 68 bin dolar bulunan çantayı alarak, gözcülük yapan iki arkadaşıyla birlikte kaçtı.

Tarih : 02 Nisan 2018, 19:50
Puan Ver : 68 Bin Dolarlık Soygun Kamerada! Camı Patlatıp Çantayı Kapıp Kaçtılar(8/10)4

Bursa'da, park halindeki aracın camını parke taşıyla kıran hırsız, içinde 68 bin dolar bulunan çantayı alarak, gözcülük yapan iki arkadaşıyla birlikte kaçtı.

PARA DOLU ÇANTAYI ARABADA BIRAKIP BANKAYA GİTTİ

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, Finans işleriyle uğraşan Melih S. (38), bankadan çektiği 68 bin doları koyduğu çantayla aracına binip ayrıldı. Yolda çektiği paranın makbuzunu unuttuğunun farkına varan Melih S., geri döndü ve içinde 68 bin dolar bulunan çantayı araçta bırakıp tekrar bankaya girdi.

CAMI PARKE TAŞIYLA KIRIP 68 BİN DOLARI ÇALDILAR

Bu sırada aracını park ettiği yerin çevresindeki 3 kişiden ikisi çevreyi gözetlerken diğeri elinde parke taşıyla arabaya yaklaştı. Diğer iki şüpheli de etrafında durup onu gizlemeye çalıştı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen kişi, elindeki taşla otomobilin camını kırıp içinde 68 bin dolar bulunan çantayı alarak kaçtı. Diğer iki arkadaşı da ters yöne doğru koşarak gözden kayboldu. Aracın sahibi Melih S., aracının başına geldiğinde içi para dolu çantanın çalındığını gördü. Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis güvenlik kameralarından teşhis ettiği şüphelilerin yakalanması için arama çalışmalarına başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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