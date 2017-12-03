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68 Yaşındaki David Foster, Kendinden 35 Yaş Küçük Şarkıcıyla Öpüşürken Yakalandı

68 YAŞINDAKİ DAVİD FOSTER, KENDİNDEN 35 YAŞ KÜÇÜK ŞARKICIYLA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI

Aralarında aşk söylentileri çıkan 68 yaşındaki şarkıcı David Foster ve kendinden 35 yaş küçük Katharine Mc Phee, öpüşürken objektiflere yakalandı.

Tarih : 03 Aralık 2017, 00:00
Puan Ver : 68 Yaşındaki David Foster, Kendinden 35 Yaş Küçük Şarkıcıyla Öpüşürken Yakalandı(6/10)2

Uzun süredir haklarında aşk dedikoduları çıkan 68 yaşındaki besteci ve şarkıcı David Foster ve 33 yaşındaki şarkıcı sevgilisi Katharine Mc Phee, Kaliforniya Beverly Hills'te öğlen yemeği çıkışında öpüşerek dedikodulara son nokta koydu.

ARABALARINA KADAR ÖPÜŞEREK GİTTİLER

Çift İtalyan yemeklerinin satıldığı mekanın çıkışında arabaları gelene kadar bir birlerine sarılarak öpüşmeye devam ettiler.DAHA ÖNCE AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞLARDI

Malibu'da Mayıs ayında bir restorantta beraber görülen çift hakalarında çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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