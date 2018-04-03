69 BİN DOLAR ÇALAN LATİN HIRSIZLIK ÇETESİ GÖLCÜK'TE YAKALANDI
Kocaeli Gölcük'te düzenlenen operasyonda Bursa'da aracın camını patlatıp 69 bin dolar çalan Kolombiya, Küba ve Peru uyruklu hırsızlık çetesi üyesi 4 kişi yakalandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonda Bursa'da aracın camını patlatıp 69 bin dolar çalan 2 Kolombiya, Küba ve Peru uyruklu 4 hırsız yakalandı.
69 BİN DOLARI ÇALIP KAÇTILAR
Bursa'da meydana gelen olayda, bir aracın içerisinden 69 bin dolar çalan hırsızlar kaçtı. Bursa İl Emniyeti hırsızların bulunduğu aracın plakasını tespit ederek, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Gölcük'te önlem alan ekipler, Donanma kavşağında aracı durdurarak 4 kişiyi yakaladı.
PARALARLA BİRLİKTE SİNYAL KESİCİ JAMMER VE PERUK BULUNDU
Araçta yapılan aramada çalınan paralar, bir adet aracın kilidinin sinyalini önleyen jammer ve peruk bulundu. Gözaltına alınan 2'si Kolombiya, 1 Küba, 1 Peru uyruklu 4 kişi Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: haberinburada
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