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6,9 büyüklüğündeki depremde 5 kişi hayatını kaybetti

6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da dün meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı 7'ye yükseldi.

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:41
Puan Ver : 6,9 Büyüklüğündeki Depremde 5 Kişi Hayatını Kaybetti(8/10)5


Ulusal Acil Durum Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü San  Pablo kentinin 5 kilometre kuzeydoğusu olan ve ülke genelinde hissedilen depremde  5 kişi yaşamını yitirdi, en az 7 kişi yaralandı.



Açıklamada, ölenlerden 2'sinin enkaz altında, 3 kadının da kalp krizi  sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.



Depremin bazı binalarda orta çaplı hasara ve bazı anayollarda toprak  kaymasına yol açtığı kaydedildi.



 



kaynak:milliyet








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