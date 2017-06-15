

Ulusal Acil Durum Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü San Pablo kentinin 5 kilometre kuzeydoğusu olan ve ülke genelinde hissedilen depremde 5 kişi yaşamını yitirdi, en az 7 kişi yaralandı.







Açıklamada, ölenlerden 2'sinin enkaz altında, 3 kadının da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.







Depremin bazı binalarda orta çaplı hasara ve bazı anayollarda toprak kaymasına yol açtığı kaydedildi.







kaynak:milliyet