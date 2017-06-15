6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da dün meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı 7'ye yükseldi.
Ulusal Acil Durum Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü San Pablo kentinin 5 kilometre kuzeydoğusu olan ve ülke genelinde hissedilen depremde 5 kişi yaşamını yitirdi, en az 7 kişi yaralandı.
Açıklamada, ölenlerden 2'sinin enkaz altında, 3 kadının da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Depremin bazı binalarda orta çaplı hasara ve bazı anayollarda toprak kaymasına yol açtığı kaydedildi.
kaynak:milliyet
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