Samsung'un amiral gemisi telefonu için söylentiler vardı. Söylentiler gerçek ve oldu ve S8 Plus güçlendi. 6GB RAM ve 128 GB hafızalı Galaxy S8 Plus doğrulandı!



Güney Koreli teknoloji devi Samsung'unyeni amiral gemileri Galaxy 8 veGalaxy S8 Plus'ın bazı pazarlarda6 GB RAM ve128 GBhafıza sunan modeller sunacağı konuşuluyordu. Ancak firma, lansmanında bu özelliklere sahip telefonlarını doğrulamamıştı. Galaxy S8 ve S8 Plus,4 GB RAM ve64 GBhafızaya sahipti. Ancak firmanın Güney Kore sitesinde 6GB RAM ve 128 GB hafızalı Galaxy S8 Plusaçıklandı.



Bu özelliklere sahip bir telefon bekleniyordu. Hatta Çin merkezli TENAA'nıninternet sitesinde yakın bir tarihte 6GB RAM ve 128 GB hafızalı Galaxy S8 Plus görülmüştü. Dolayısıyla bu özelliklere sahip S8 Plus, şaşkınlık yaratmadı. Ancak Galaxy S8'de bu özellikler sunulmadı. Galaxy S8 Plus'un bu modelinde de büyük değişiklikler yok. Sadece RAMve hafıza yükseltilmiş.



Samsung şaşırdı



Galaxy S8ve S8 Pluszaten yeterince güçlü donanıma sahipti. Şimdi de yeni doğrulanan 6GB RAM ve 128 GB hafızalı Galaxy S8 Plus ile telefonların ne kadar güçlendiğini görüyoruz. Performans canavarlarının tercih ettiği bir model olacak. Ancak bu yükseltmeler, fiyat artışını da beraberinde getirecek. Ülkemizde de satışa sunulacak olan telefonlardan S8'in 4,499 TL, S8 Plus'un ise4,999 TLolduğunu hatırlatalım.



Sitede telefonun yanında Dexistasyonunun hediye edileceği yazıyor. Bu cihazı alacaklar için güzel bir gelişme. Telefonun fiyatı açıklanmadı. Ancak 1000dolar olabileceği söyleniyor. Hatta bu performans canavarının sadece Güney Koreve Çin'desatılacağı da söylentiler arasında. Yakında daha detaylı bilgi paylaşılacaktır.



