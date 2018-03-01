'7 GÜZEL ADAM'DAN BİRİ OLAN USTA EDEBİYATÇIDAN KÖTÜ HABER!
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' kitabında bahsettiği yakın arkadaşlarından Rasim Özdenören, Giresun'da Eğitim Bir Sen tarafından düzenlenen konferansa katıldı.
"İNŞALLAH VAHİM BİR DURUM YOK"
Konferans öncesi 'Nuri ağabey' dediği 84 yaşındaki Nuri Pakdil'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Özdenören, Pakdil'in yakınları ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Pakdil'in sağlık durumu hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamada bulunan Özdenören, "Şu anda bir hastanede yatmakta olduğunu öğrendim. İnşallah vahim bir durum söz konusu değildir. Kendisine acil şifalar diliyorum. Nuri ağabeyimiz kontrol amacıyla da zaman zaman hastaneye gidiyor, sağlığını ihmal etmiyor. Umarım ki bu da o kontrollerden birisi olsun" dedi.
Kaynak: haberinburada
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