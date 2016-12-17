

Bursa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.







İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve bünyesinde 6 dershane ile bir yurt bulunan Erguvan Özel İşletmeleri Ticaret AŞ'ye yönelik 7 ilde gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 26 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.







Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 21'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







kaynak:yenişafak